مراحل وعلاج قرح الفراش لكبار السن

يمكن أن تكون تقرحات الفراش مؤلمة ومثيرة للحكة، ولكن بعض الأشخاص الذين لديهم أحاسيس باهتة لا يستطيعون الشعور بها ويختلف شكل قرح الفراش والأعراض التي تسببها اعتمادًا على مرحلة الجرح.

ما هي مراحل قرح الفراش؟

يستخدم مقدمو الرعاية الصحية نظام التدريج لتحديد مدى خطورة قرحة الضغط.

وتشمل مراحل قرح الفراش أو قرح الضغط ما يلي:

المرحلة 1: تبدو البشرة حمراء أو وردية، ولكن لا يوجد جرح مفتوح، وقد يكون من الصعب على الأشخاص ذوي البشرة الداكنة رؤية تغير اللون، وقد يشير الطبيب إلى هذه المرحلة على أنها إصابة ضغط، وقد يشعر المريض أن بشرته طرية عند اللمس، أو قد تبدو أكثر دفئًا أو برودة أو ليونة أو ثباتًا.

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المرحلة الثانية: ظهور جرح سطحي ذو قاعدة وردية أو حمراء، وقد ترى فقدانًا للجلد وسحجات وبثورًا.

المرحلة 3: قد يدخل جرح ملحوظ في الطبقة الدهنية من الجلد (اللحمة).

المرحلة 4: يخترق الجرح طبقات الجلد الثلاث، مما يؤدي إلى كشف العضلات والأوتار والعظام في الجهاز العضلي الهيكلي.

قرح الفراش

مضاعفات قرح الفراش

تزيد تقرحات الفراش من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية التي قد تهدد الحياة مثل التهاب النسيج الخلوي وتسمم الدم، وقد تصاب بالإنتان أو تحتاج إلى البتر، في جميع أنحاء العالم، تؤدي قرح الفراش إلى وفاة أكثر من 24000 شخص كل عام، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

ويصاب بعض الأشخاص بمسالك الجيوب الأنفية، وهي عبارة عن ممرات تربط إصابة قرح الضغط بالهياكل العميقة في الجسم، اعتمادًا على اتصال القناة الجيبية، قد تتطور:

البكتيريا الموجودة في مجرى الدم (تجرثم الدم)، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا البكتيري أو التهاب الشغاف.

التهابات العظام (التهاب العظم والنقي) أو التهابات المفاصل (التهاب المفاصل الإنتاني).

عدوى المكورات العقدية من المجموعة أ، والتي تتراوح من التهاب النسيج الخلوي إلى التهاب اللفافة الناخر (مرض أكل اللحم).

أعراض الاصابة بقرحة الفراش

غالبًا ما تكون الحمى والقشعريرة العلامات الأولى للعدوى، وقد تكون قرحة الضغط:

مؤلمة للغاية.

رائحة كريهة.

يكون الجلد أحمر ودافئ جدًا عند اللمس.

منتفخة.

ناز القيح.

قرح الفراش

علاج تقرحات الفراش

قد تتمكن أنت أو الطبيب من علاج المرحلة الأولى أو الثانية من قرح الفراش، ولكن بالنسبة للمراحل 3 أو 4 من قرح الفراش، قد ترى أخصائي واعتمادًا على شدة قرحة الضغط، قد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر حتى تشفى القرحة.

لعلاج إصابة الضغط، يمكنك القيام بالاشياء التالية:

ري أو تنظيف الجرح بالماء والصابون أو محلول ملحي (محلول مالح معقم).

قم بتغطية الجرح بضمادات طبية خاصة مصممة لتعزيز الشفاء وتشمل هذه المواد الهلام المائي (الهيدروجيل) والغروانية المائية والجينات (الأعشاب البحرية) والضمادات الرغوية.

وبالنسبة لقرح الضغط العميقة والشديدة، سيقوم الطبيب بإزالة الأنسجة الميتة أثناء إجراء يسمى التنضير، ويقوم بإزالة الأنسجة الميتة باستخدام مشرط أو قد يستخدمون المراهم التي تساعد الجسم على إذابة الأنسجة الميتة وقد يقوم مقدم الخدمة أولًا بتخدير المنطقة بمخدر موضعي، لأنه على الرغم من أن الأنسجة ميتة، إلا أن المنطقة المحيطة بها ليست كذلك.

ما هي الأدوية التي تعالج قرح الفراش؟

اعتمادًا على الأعراض التي تعاني منها، قد تتناول:

مضادات حيوية.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

مسكنات الألم.

ما هي العلاجات الجراحية لتقرحات الفراش؟

قد تتطلب المرحلة الثالثة أو الرابعة من قروح الضغط العميقة أو التي تؤثر على مساحة كبيرة من الجلد إجراء عملية جراحية، وقد تحتاج إلى ترقيع الجلد لإغلاق الجرح وتعزيز عملية الشفاء.

كيف يمكن منع تقرحات الفراش؟

يمكن لهذه الخطوات أن تقلل من خطر الإصابة بتقرحات الفراش:

قم بتغيير وضعيتك كل 15 دقيقة إذا كنت جالسًا أو كل ساعة أو ساعتين إذا كنت في السرير، ويمكن للطبيب المساعدة في القيام بذلك إذا كنت غير قادر على تغيير وضعك.

افحص بشرتك بانتظام للبحث عن التغيرات في لون البشرة والأحاسيس (الألم أو الألم أو الدفء أو البرودة).

تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا وحافظ على رطوبة الجسم بشكل جيد.

حافظ على بشرتك نظيفة وجافة.

المشاركة في تمارين العلاج الطبيعي.

الإقلاع عن التدخين، النيكوتين يبطئ التئام الجروح.

استخدم مراتب أو وسائد إسفنجية مصممة خصيصًا لتخفيف الضغط على البشرة.