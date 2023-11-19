فريد زهران يلتقي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

زار المرشح الرئاسي فريد زهران، وفريق من حملته الانتخابية، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح اليوم الأحد، في مقر دار الإفتاء المصرية.

المفتي يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات الرئاسة

ورحب فضيلة المفتي في بداية اللقاء بالمرشح الرئاسي فريد زهران وأعضاء حملته الانتخابية، مؤكدًا أن دار الإفتاء تدعو الشعب المصري دومًا للمشاركة، موضحا أن الاستحقاق الانتخابي الجديد يؤكد أن مصر بلد متحضر يحترم الدستور والقانون، وأكد أن هذه التعددية في المرشحين تعكس مظهرًا حضاريًّا يضاف إلى مظاهر التحضر المصري.

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كما تحدث الدكتور شوقي علام عن أهمية مشاركة الشعب في هذا الاستحقاق، مؤكدا أن الشعب المصري تجاوز الكثير من الأفعال السلبية التي كانت تشهدها عقود سابقة في الانتخابات.

من جانبه أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، وقوفه مع المؤسسات الدينية في تبنيها فصل الخطاب الديني عن السياسي، معربًا عن تمنياته بضرورة وقوف كافة المؤسسات الدينية ضد المتاجرين بأصواتهم، ومن يمارس الضغوط بمختلف أنواعها على المواطنين لتوجيههم للتصويت بشكل معين.

فريد زهران يشيد بموقف الإفتاء من الانتخابات

كما أثنى المرشح الرئاسي فريد زهران، على وقوف دار الإفتاء المصرية على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مؤكدًا أهمية دور القيادات الدينية كرموز وطنية في توعية الناس بواجبهم الانتخابي وتشجيعهم على المشاركة الفعالة، والتحذير من ممارسات شراء الأصوات أو التوجيه أو استغلال حاجة الفقراء، وطالب المؤسسات الدينية أن لا تضفي قداسة دينية على أي توجه سياسي، وكذلك شدد على تمسك حملته بأن يكون للدين دور مجتمعي.

كما دار الكثير من النقاش بين وفد الحملة ودار الإفتاء حول الدور الذي تقوم به دار الإفتاء، وعرض المرشح الرئاسي فريد زهران وفريق حملته ملامح برنامجهم الانتخابي والذي يدعم حيادية واستقلالية مؤسسات الدولة الدينية عن أي تدخلات سياسية، وتوفير كافة سبل الاستقلال لها وإبعادها عن أي استغلال سياسي من أي نوع.

شارك في اللقاء كل من النائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي باسم الحملة، وفريدي البياضي عضو مجلس النواب، وأحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ.

كما شارك الدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح فريد زهران، والمستشار حسني سبالة المستشار القانوني للحملة، منى شماخ مسؤول الإعلام بالحملة، وأعضاء المكتب التنفيذي للحملة محمد هلال، حسام حسن، مريم عادل، أسماء نور والدكتورة إجلال النزهي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل.