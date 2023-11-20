مدير حملة فريد زهران: أولويات الحكومة في الصحة والتعليم والأسعار لا تناسب المواطن

قال المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية المرشح الرئاسي فريد زهران، أن تقييم النجاح أو الفشل للحكومة الحالية، لابد وأن يكون مبني على الأهداف والأولويات الموضوعة.

أولويات حملة فريد زهران

وأوضح أن أهداف الحكومة وأولوياتها مختلفة عن احتياجات وأولويات المواطن في التعليم والصحة، وضبط الأسعار، ومكافحة الغلاء والبطالة ومشاكل المواطنين.

واستكمل: الحكومة لديها أولويات لا تخضنا، ويخاطبون أشخاص غيرنا، ومع ذلك هم من وجهة نظرهم ناجحين جدًا.

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وتابع: أشكر الحكومة وأهنئها على نجاحها في أولوياتها ولكن الحقيقة أولوياتنا مختلفة وجرى بنائها على الاهتمام بالمواطن، ولدينا برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يهتم بالمواطن وبتلبيية احتياجاته.

وانعقد اليوم فاعليات المؤتمر الانتخابي المرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين استكمالًا للعديد من المؤتمرات الانتخابية التي عقدت في عدد المنوفية، الاسكندرية، الفيوم، أسيوط، والجيزة.

وتستكمل الحملة جولتها بالعديد من المحافظات الأخرى في الأيام القادمة، حيث لاقت جولات المرشح الانتخابي تفاعلًا من المواطنين وتلقت العديد من الأسئلة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.