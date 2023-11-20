الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يعلن عن لقاء ثانٍ بين بايدن والرئيس الصيني

بايدن والرئيس الصيني،
بايدن والرئيس الصيني، فيتو

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج اتفقا على عقد اجتماع مرة أخرى في قمة سان فرانسيسكو، لكنهما لم يحددا موعدا لذلك.

عقد لقاء ثانٍ بين الرئيسين الأمريكي والصيني


وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين بأن "الزعيمين اتفقا على أن يجتمعا مرة أخرى، لكن التاريخ لم يتم تحديده بعد في تقويمهما".

 منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ


وجرت المفاوضات بين الزعيمين يوم الأربعاء الماضي على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وقد أكد الرئيس الأمريكي، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين لا يجب أن يؤدي إلى صراع.

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 من جانبه أعرب الرئيس الصيني عن إيمانه الراسخ بمستقبل واعد للعلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال شي إن الاختلاف بين الصين والولايات المتحدة في التاريخ والثقافة والنظام الاجتماعي ومسار التنمية حقيقة موضوعية.

رغم محادثاتهما البناءة والمثمرة، بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

أول لقاء مباشر لهما منذ عام، بايدن يبحث اليوم مع الرئيس الصيني الحرب في غزة


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البيت الأبيض الرئيس الأمريكى جو بايدن الرئيس الصيني شي جين بينج قمة سان فرانسيسكو الولايات المتحدة

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