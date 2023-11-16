الرئيس الصيني يواجه بايدن بـ"القضية الأخطر" ويطالبه بـ 3 إجراءات ملموسة

القمة الصينية الأمريكية، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الولايات المتحدة يتعين عليها دعم إعادة توحيد الصين مع تايوان السلمي والحتمي، والتوقف عن إمداد الجزيرة بالأسلحة.



وقال شي جين بينج خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو: "يتعين على الولايات المتحدة أن تعبر عن موقفها حول عدم دعم استقلال تايوان بأفعال ملموسة، والتوقف عن تسليح تايوان ودعم إعادة التوحيد السلمي للصين".

وأضاف: "الصين في نهاية المطاف ستتم إعادة توحيدها. إعادة التوحيد أمر لا مفر منه".

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وأكد شي جين بينج أن قضية تايوان كانت دائما أكثر القضايا حساسية وأهمية في العلاقات الصينية الأمريكية.

القضية الأخطر في العلاقات الأميركية الصينية

وفي نفس السياق، قال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين إن الرئيس الصيني شي جين بينج أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اجتماعهما الذي استمر أربع ساعات، الأربعاء، بأن تايوان هي القضية الأكبر والأخطر في العلاقات الأميركية الصينية.

نقل المسؤول عن شي قوله إن الصين تفضل إعادة توحيد سلمية مع جزيرة تايوان التي تقول بتبعيتها لها، لكنها تواصل الحديث عن الظروف التي يمكن فيها استخدام القوة.

وفي مستهل لقائهما الأربعاء، لخص الرئيس جو بايدن الرهان من لقائه نظيره الصيني شي جين بينج بعبارة واحدة "التأكد من عدم تحول المنافسة إلى نزاع"، فيما حذر شي من التداعيات "التي لا تحتمل" لأي مواجهة بين القوتين العظميين.

وعبر مصافحة بينهما عند مدخل مقر يقع في ريف ولاية كاليفورنيا، استأنف الرئيسان مسارًا حواريًّا بينهما توقف منذ أكثر من عام.

ولم يتحادث الزعيمان في شكل مباشر منذ اجتماع طويل عقداه على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي. وتخلل هذه الفترة توتر متنام بين البلدين.

وجلس الرئيس الأمريكي إلى طاولة خشبية طويلة قبالة نظيره الصيني يحوط به وفده، ودعا في تصريح مقتضب إلى إدارة المنافسة في شكل "مسؤول".

من جانبه، اعتبر شي بحسب ترجمة لتصريحاته إلى الإنجليزية إن من واجب الصين والولايات المتحدة "ألا يدير أحدهما ظهره للآخر".

وقال إن "الكوكب كبير بما يكفي ليزدهر بلدانا"، في ظل تنافس حاد بين واشنطن وبكين على الصعد الاقتصادية والتكنولوجية والإستراتيجية والعسكرية.

ودعا بايدن إلى بذل "جهود مشتركة" لمكافحة تهريب المخدرات والتعامل بحكمة مع الذكاء الاصطناعي.

وحرص كل من الرجلين على التذكير أن علاقتهما بدأت قبل أن يصل الرئيس الديموقراطي (ثمانون عاما) إلى البيت الأبيض.

وأكد بايدن أن "لقاءاتنا كانت دائما صريحة ومباشرة ومفيدة"، مضيفا "من الحيوي أن يفهم كل منا الآخر بوضوح".

ورد شي "أؤمن بشدة بمستقبل واعد للعلاقة الثنائية".

ولن يصدر أي بيان مشترك إثر القمة، لكن من المقرر أن يعقد بايدن مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.

وقبل الاجتماع، أطلق البلدان مجموعة عمل مشترك حول المناخ بهدف تعزيز التنسيق في شأن "أحد أكبر التحديات في زمننا".