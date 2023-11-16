رغم محادثاتهما البناءة والمثمرة، بايدن يصف الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه ما زال يعتبر الرئيس الصيني شي جين بينج، "ديكتاتورًا" عقب المحادثات التي أجراها معه في سان فرانسيسكو.



وقال بايدن للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان قد غير رأيه عن شي جين بينج بعد المحادثات: "انظروا، إنه ديكتاتور، بمعنى أنه رجل يحكم دولة شيوعية حكومتها مختلفة تماما عن حكومتنا".

وأشار بايدن إلى أنه حذر نظيره الصيني، شي جين بينج، خلال المحادثات التي جرت بينهما في نيويورك من أي محاولات محتملة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.

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وتابع قائلًا: "لقد أوضحت له أنني لا أتوقع أن الصين ستحاول التدخل في الانتخابات. لقد أجرينا نقاشا حول هذا الموضوع".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاجتماع الذي استمر مع شي جين بينج لعدة ساعات كان واحدًا من أكثر الاجتماعات البناءة والمثمرة التي عقدها الزعيمان من قبل.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة والصين قررتا استئناف الاتصالات العسكرية بينهما والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينج، بأنه "ديكتاتور"، مشيرًا إلى أن شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف بالون صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرا.



وتستضيف سان فرانسيسكو قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، الذي يضم 21 دولة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، ومن المقرر أن تستمر أعمال القمة حتى 17 نوفمبر الجاري.