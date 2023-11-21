رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرضين بمركز محمود مختار الثقافي

افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بمركز محمود مختار الثقافي معرضين لكل من الفنانة سمية الحداد والفنانة نهلة رضا، الأول بقاعة إيزيس تحت عنوان "أحلامي"، وجاء الثاني تحت عنوان "المشهد" بقاعة نهضة مصر، وحضر الافتتاح عدد من أساتذة الفنون الجميلة.

معرضي أحلامي والمشهد بمركز محمود مختار الثقافي



سمية خليل الحداد.. بكالوريوس الفنون الجميلة – قسم التصوير 2003، معيدة بقسم التصوير – جامعة الإسكندرية 2004، مدرس مساعد بقسم التصوير – جامعة الإسكندرية 2007، مدرس بقسم التصوير – جامعة الإسكندرية 2012، أستاذ مساعد بقسم التصوير- جامعة الإسكندرية - 2019 عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو جماعة الفنانين والكتاب بالأتيليه، لها عدد من المعارض الخاصة والعديد من المشاركات بمعارض جماعية.

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نهلة رضا.. مواليد القاهرة حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة جامعة المنيا 2008، أقامت عددًا من المعارض الفردية، وشاركت أيضا في العديد من المعارض الجماعية المحلية والعالمية منها بينالى البحر الأبيض المتوسط للشباب بمقدونيا 2009، معرض جماعي بمدينة بازل بسويسرا 2010، بينالي بورسعيد الثامن والتاسع 2009 و2011، وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة مؤسسة أراك للفنون بجمعية محبي الفنون 2015، جائزة المقتنيات بصالون الشباب الـ 23 - 2012، الجائزة الكبرى بمجال التصوير بصالون الشباب الـ 29.



المعرضان مستمران حتى 30 نوفمبر 2023 (المواعيد: يوميًا من الساعة 9 صباحًا: 9 مساءً) عدا يوم الجمعة.