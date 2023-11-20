أخبار مصر اليوم: نقل 12 طفلا فلسطينيا من المبتسرين لمستشفى العاصمة الإدارية.. ونصائح جديدة من حماية المستهلك لتسوق آمن في الجمعة البيضاء

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلا فلسطينيا من المبتسرين لمستشفى العاصمة الإدارية (صور)

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء تقييم الوضع الصحي للأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة، تم نقل 12 طفلا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر» وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الإثنين، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، إلى معبر رفح البري، وتم نقلهم إلى المستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

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الحملة الرسمية للسيسي تواصل عقد اللقاءات مع المصريين بالخارج

عقدت الحملة الرسمية ثلاث لقاءات متتالية خلال يومين مع عدد من الجاليات المصرية بالخارج في عدد من دول العالم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك استمرارًا للقاءات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مع المصريين بالخارج.

- حيث التقى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، مع ممثلي الجالية المصرية في أمريكا.

- كما التقى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، مع ممثلي الجاليات المصرية بالخارج مع ممثلي الجاليات المصرية بالخارج في أستراليا، والأردن، والبحرين، وقطر، وعمان، ونيجيريا، وأوغندا، والصين، وقيرغستان، وطاجكيستان، والمغرب.

مجلس الوزراء ينشر 7 حقائق صادمة عن الأطفال في اليوم العالمي للطفولة (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد تحت عنوان (لكل طفل.. كل حقوقه، شعار اليوم العالمي للأطفال 2023).

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه تأتي احتفالات اليوم العالمي للطفل هذا العام تأكيدًا لحقوق الأطفال وتعزيزها - تحت شعار كل الأطفال.. كل الحقوق" في وقت يواجه فيه الأطفال في جميع أنحاء العالم تحديات عديدة، كالفقر والمرض والعنف والنزاعات.

طقس الغد، شبورة مائية وأمطار خفيفة على هذه المناطق غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

التموين: ممارسة جديدة لتوريد 50 ألف طن سكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية "الجهة المستلمة".

وأوضحت وزارة التموين أن فترات وصول السكر من 1 يناير حتى 15 يناير 2024، أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024، أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024، حسب رغبة البائع.

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 536 لسنة 2023 بعزل المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالى نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته وذلك بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023 وعلى ما عرضه وزير العدل.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 537 لسنة 2023 بعزل أحمد شكرى معوض محمد المستشار المساعد بمجلس الدولة من وظيفته بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023، وعلى ما عرضه وزير العدل.

نصائح جديدة من حماية المستهلك لتسوق آمن خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء

يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين عند الشراء، خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته، وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.