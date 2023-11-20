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أخبار مصر

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 536 لسنة 2023 بعزل المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالى نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته وذلك بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023 وعلى ما عرضه وزير العدل.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 537 لسنة 2023 بعزل أحمد شكرى معوض محمد المستشار المساعد بمجلس الدولة من وظيفته بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 69 ق تأديب بجلسة 30-5-2023، وعلى ما عرضه وزير العدل.

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وفي سياق أخر تابع الرئيس مؤخرا مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.

كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعي. وعرضت الدكتورة "رانيا المشاط" كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة، وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يُمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أية أزمات دولية مقبلة، لاسيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة.


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الرئيس السيسي السيسي المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالى مجلس الدولة

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