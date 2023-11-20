أبرز أعمال هند صبري في عالم الدراما التليفزيونية

هند صبري، يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة هند صبري التي يزخر مشوارها الفني بعدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة والتي كانت سببًا في سطوع نجمها عاليًا في سماء الفن في مصر والوطن العربي، ومن أبرز هذه الأعمال:

بعد الفراق

تدور قصة المسلسل حول (سكرة) الخادمة، والتي تذهب للقاهرة للبحث عن حبيب الطفولة (يوسف) والذي أصبح صحافيًا، فيتبرأ منها، لتجتهد في عملها حتى تصبح سيدة أعمال غنية ومشهورة، وتستكمل تعليمها أيضًا، ليحاول هو العودة إليها، فهل ستوافق؟ المسلسل من إخراج شيرين عادل ومن تأليف محمد أشرف القرشي وبطولة هند صبري، خالد صالح، طارق عبدالعزيز، عبدالرحمن أبو زهرة، شادي خفاجة.

عايزة أتجوز

تدور أحداثه حول صيدلانية ترغب في الاستقرار، وتسعي جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها الي الثلاثين من العمر، فضلًا عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يطرق بابها مما يعرضها للعديد من المواقف الكوميدية، وتحكي طوال الوقت عن معاناتها مع الرجال الذين يتقدمون لخطبتها، المسلسل من إخراج رامي إمام وتأليف غادة عبدالعال، وبطولة هند صبري، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، كارولين خليل، طارق الإبياري.

هجمة مرتدة

مسلسل من إنتاج عام 2021، ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم، وهو من إخراج أحمد علاء الديب ومن تأليف باهر دويدار وبطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي.

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حلاوة الدنيا

تدور أحداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، فتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، وتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها، المسلسل من إخراج حسين المنباوي، وتأليف سماء أحمد عبدالخالق، وبطولة هند صبري، ظافر العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، هاني عادل، رجاء الجداوي.

إمبراطورية مين

تدور أحداث المسلسل حول عائلة مصرية مقيمة في الخارج، وفي يوم من الأيام، يستبد الحنين بكل من الأب والأم (محمد شاهين وهند صبري)، فيقرران العودة إلى مصر، ويوافق الأبناء على هذا القرار على مضض، وبعد العودة تواجه العائلة العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي لم تكن لتخطر لهما على بال، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف غادة عبدالعال، هند صبري، محمد شاهين، عزت أبو عوف، سلوى خطاب.

البحث عن علا

المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور" والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور ١٠ سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز".

ويستكشف مسلسل "البحث عن علا" قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأخرى إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

ويشارك في بطولة مسلسل البحث عن علا إلى جانب الممثلة هند صبري سوسن بدر، الفنان هاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي، داليا شوقي، خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري.