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ثقافة وفنون

مسلسل صوت وصورة الحلقة 28، عبد الغني يبلغ عن طليقته سعاد

وليد فواز، فيتو
وليد فواز، فيتو

مسلسل صوت وصورة، دارت أحداث الحلقة ٢٨ من مسلسل صوت وصورة حول زيارة نيرمين لرضوى والتي تحاول خلالها أن تؤكد تعاطفها معها ولكن رضوى لا تتجاوب مع نيرمين ومشاعرها الطيبة تجاهها.

ويصل إلى لطفي عبود مظروف بدون اسم يحمل أوراق ومستندات تضر بسمعة ماجدة علوان فيقدمها للسلطات ويتم التحفظ على ماجدة للتحقيق معها من قبل الرقابة الإدارية وتتمكن هي من الهرب بطائرة خاصة.

وبعد طلاق عبد الغني وسعاد يحاول عيد الغني العودة إلى منزله ليكتشف أنه أصبح ملكا لرضوى فيسير هائما في الشوارع ويقرر أن يبلغ عن طليقته سعاد بعدما أوهمته بحبها ثم غدرت به دون سبب.

فيديو مسرب من مسلسل صوت وصورة 

تم تسريب فيديو من مسلسل صوت وصورة على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف محاولة سعاد “فدوى عابد” بقتل عصام الصياد.

ويوضح الفيديو هجوم سعاد بسكين على عصام الصياد دون الكشف عن نتيجة هذا الفعل وهو ما يضع سعاد على قائمة المشتبه بهم في مقتل رضوى.

https://fb.watch/opM7_CbjaD/?mibextid=v7YzmG

تفاصيل الحلقة  ٢٧ من مسلسل صوت وصورة 

وشهدت الحلقة ٢٧ من مسلسل صوت وصورة، مواصلة سعاد الضغط على عبد الغني ليأتي بابنته لتعيش معهم وتدفعه للذهاب إلى رضوى لإخبارها بالأمر وتحاول رضوى إثناءه عن الأمر وتدخل الضابط حسين.

ويحتشد بعض من مؤيدي رضوى أثناء ترحيلها، ويكتشف الضابط حسين تعاطف خفي تجاه رضوى ويذهب للقاء لطفي عبود ليحادثه في الأمر.

بينما تأتي ماحدة علوان وتعيد تهديدها لنيرمين كما هددت إيهاب من قبل، ويخبر إيهاب حبيبته نيرمين بأن محام سابق كان يعمل لدى ماجدة لديه مستندات تدينها، وتقرر سعاد طرد عبد الغني من منزلها بعدما رفض أن يحضر لها ابنة رضوى، وفي آخر مسلسل صوت وصورة تذهب نيرمين إلى رضوى.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة 

 ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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