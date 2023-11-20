المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف جديدا تحت عنوان (المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر).
وتسعى مصر منذ سنوات إلى تنويع مصادر دخلها القومي، وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقد حقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2022/2023 تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد، حيث ارتفعت إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي مقارنة بالعام المالي السابق.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، والتي ركزت على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وجذب السياحة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.