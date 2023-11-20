المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف جديدا تحت عنوان (المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر).

وتسعى مصر منذ سنوات إلى تنويع مصادر دخلها القومي، وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقد حقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2022/2023 تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد، حيث ارتفعت إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي مقارنة بالعام المالي السابق.

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ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، والتي ركزت على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وجذب السياحة.