الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر (إنفوجراف)

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف جديدا تحت عنوان (المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر). 

وتسعى مصر منذ سنوات إلى تنويع مصادر دخلها القومي، وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وقد حقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2022/2023 تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد، حيث ارتفعت إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي مقارنة بالعام المالي السابق.

Advertisements

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، والتي ركزت على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وجذب السياحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاقتصاد المصري التحديات الاقتصادية العالمية الحكومة المصرية الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء النقد الأجنبى انفوجراف مجلس الوزراء مصادر النقد الأجنبي موقع فيتو

مواد متعلقة

صندوق النقد الدولي يدرس زيادة القروض لمصر.. وخبير اقتصادي: يساهم في التقاط الأنفاس

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

بمشاركة مصر، اجتماع عاجل لمجموعة بريكس لبحث التصعيد في غزة

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 21-11-2023 في مصر

المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أول تعليق للشركة المالكة للسفينة المحتجزة لدى الحوثيين

زيادة أسعار المعدن الأصفر اليوم، الجنيه الذهب يتخطى حاجز الـ 22 ألف جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

مزاد يبدأ من 8 ملايين يورو على قمصان ميسي في كأس العالم 2022

وفاة 500 حالة كل أسبوع، الكوليرا تحصد الأهالي في زيمبابوي

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار سعر اليوان الصيني في ختام التعاملات مقابل الجنيه اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 20-11-2023

المزيد

انفوجراف

تأثير التنافس بين واشنطن وبكين على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: هذا ثواب من يعفو عن الناس عند الله

تفسير حلم سيارة الزفاف في المنام وعلاقته بالالتحاق بوظيفة جديدة ومكانة مرموقة

دعاء المطر، أفضل ما يقال وقت سقوط الأمطار

المزيد
الجريدة الرسمية