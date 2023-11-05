قصف إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبي لبنان

أفادت شبكة وقناة"سكاي نيوز" عربية، جنوبي لبنان، بأن أطراف بلدات علما الشعب ومروحين والضهيرة والناقورة واللبونة وتبليسي، تتعرض منذ صباح الأحد لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

قصف عنيف جنوب لبنان

يأتي ذلك بالموازاة مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، على طول المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان.

وكانت المناطق الواقعة بين العباسية والغجر، وعلى أطراف حلتا وكفرشوبا، قد تعرضت أمس السبت لغارات إسرائيلية مكثفة.

وفي ساعة متأخرة من أمس السبت، أعلن حزب الله استهداف موقع جنود إسرائيليين داخل منزل في مستوطنة المطلة.

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وردت إسرائيل عقب ذلك بقصف مدفعي على كفركلا وتلة الحمامص.

ودخل حزب الله على خط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي تبادلا للقذائف بين الطرفين.

والجمعة قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله، إن "كل الخيارات متاحة" فيما يتعلق بانخراط أكبر للحزب في المعارك مع إسرائيل.