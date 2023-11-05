الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قصف إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبي لبنان

حزب الله،فيتو
حزب الله،فيتو

 أفادت شبكة وقناة"سكاي نيوز" عربية، جنوبي لبنان، بأن أطراف بلدات علما الشعب ومروحين والضهيرة والناقورة واللبونة وتبليسي،  تتعرض منذ صباح الأحد لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

 

قصف عنيف جنوب لبنان

يأتي ذلك بالموازاة مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، على طول المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان.

وكانت المناطق الواقعة بين العباسية والغجر، وعلى أطراف حلتا وكفرشوبا، قد تعرضت أمس  السبت لغارات إسرائيلية مكثفة.

 

وفي ساعة متأخرة من أمس السبت، أعلن حزب الله استهداف موقع جنود إسرائيليين داخل منزل في مستوطنة المطلة.

Advertisements

وردت إسرائيل عقب ذلك بقصف مدفعي على كفركلا وتلة الحمامص.

ودخل حزب الله على خط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي تبادلا للقذائف بين الطرفين.

والجمعة قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله، إن "كل الخيارات متاحة" فيما يتعلق بانخراط أكبر للحزب في المعارك مع إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إسرائيل الحدود بين لبنان وإسرائيل اللب جنوب لبنان حركة حماس حسن نصر قصف إسرائيلي

مواد متعلقة

نشرة الأخبار، مجزرة جديدة للاحتلال، اقتحام جنين، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين، أكبر مظاهرة مؤيدة لفلسطين في أمريكا

حزب الله اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين في منطقة المطلة

تجدد الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان

خبير لبناني لـ فيتو عن خطاب حسن نصر الله: قرار الحرب ليس في يد حزب الله

الأكثر قراءة

الأهلي يستعيد هذا الخماسي أمام سيراميكا كليوباترا

سر إدانة إسرائيل لتصريحات الوزير الصهيوني بقصف غزة بقنبلة نووية

قرار عاجل من الحكومة الإسرائيلية ضد الوزير الذي طالب بقصف غزة بالنووي

قطر تعلن وقف المفاوضات بشأن الرهائن في غزة بسبب ممارسات إسرائيل

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث للمترو

أزمة غذاء تهدد إسرائيل، الحرب على غزة تضع دولة الاحتلال في وجه المجاعة

كواليس إخماد فتنة كريستو في الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

فنانون في قاعة مشاهير الروك: "أوقفوا إطلاق النار في غزة" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

استهداف النساء والأطفال، إبادة جماعية للفلسطينيين داخل قطاع غزة بنيران الاحتلال ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلح في المنام وعلاقته بتأنيب الضمير والشعور بالذنب وإنهاء الخلاف

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

دار الإفتاء ترد على: هل الودائع البنكية من القروض؟

المزيد
الجريدة الرسمية