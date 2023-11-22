جهاز النوبارية الجديدة يتابع محطات المياه والصرف استعدادا لموسم الأمطار

تفقد الدكتور المهندس احمد اسماعيل رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة يرافقه نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات التنفيذية، محطات المياه والصرف الصحي وروافع الصرف الصحي للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء وموجات الأمطار المتوقع حدوثها.



وتابع رئيس الجهاز خلالها أعمال تشغيل وصيانة محطة معالجة الصرف الصحي التي تم تشغيلها خلال هذا العام بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم.

وشدد رئيس الجهاز على ضروره متابعة أعمال الصيانة الدورية لجميع أجزاء المحطة للحفاظ عليها وكذلك متابعة جاهزيتها لاستقبال كميات الأمطار المتوقع حدوثها.



وأشار إلى المرور على محطة رفع الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية.

كما تابع تشغيل المحطة وصيانة الطلمبات وتطهير ونظافة البيارات وتم التوجيه إلى إدارة الصرف الصناعي بضروره تكثيف العمل وتوجيه المصانع لمعالجه الصرف الصحي قبل ضخها في شبكه الصرف بالمدينه وحتى لا يضر شبكه الصرف بالمنطقه الصناعيه ويضر محطه الرفع بالمنطقة الصناعية ويؤثر سلبا على محطه معالجه الصرف بالمدينه.

كما تم المرور على محطه مياه الشرب النقيه وتم متابعه اعمال التشغيل الدوري وصيانه الدوريه للمحطه وجاهزيتها المستمره لضخ مياه الشرب في شبكات المياه بالمدينه وللمنطقه الصناعيه.

وشدد رئيس الجهاز على المرور المستمر علي جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث.

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها ودخلت الخدمة، والجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ومسئولو الشركة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ.

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ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، وتقديم الدعم للجهات التنفيذية للتغلب على كافة التحديات التي تواجه أعمال التنفيذ.

وخلال اجتماع موسع بمقر شركة مياه الدقهلية،، عرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حجم المشروعات والاستثمارات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمرحلتين الأولي والثانية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية بنطاق المحافظة، والتي ساهمت في رفع وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي المتكامل من شبكات انحدار، ومحطات رفع، وخطوط طرد، ومحطات المعالجة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس شركة مياه الدقهلية، إلى أنه تم العمل علي خدمة 66 منطقة ريفية بالمرحلة الأولي، بخلاف 47 منطقة ريفية جارٍ خدمتها في المرحلة الثانية من البرنامج بإجمالي استثمارات حوالي 5.6 مليار جنيه مصري، كما قدم رئيس الوحدة التنسيقية بالشركة عرضا تفصيليا عن التجمعات القروية التي تم تنفيذها، والمخطط تنفيذها حتى نهاية البرنامج بمرحلتيه.

وأشاد الدكتور سيد إسماعيل، بما تم تنفيذه بالبرنامج حتى تاريخه بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء حتى نهاية تنفيذ البرنامج، مع الاهتمام بأعمال الصيانة والتشغيل للحفاظ على الاستثمارات.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، ان برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حاليًا في مصر ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ونموذجًا يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتي تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقًا للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.

وأكد ان البرنامج واجهه الكثير من التحديات التي تم التغلب عليها بأسلوب إدارة الحلول السليمة الفعالة، وأن النجاح المحقق هو نتاج تنسيق كامل بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ ومقاولي التنفيذ.

وشكر " إسماعيل" المشاركين الذين ساهموا في نجاح الانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمرحلة الأولي من البرنامج، ووفقا للتواريخ المخططة، مع تحقيق وفرة في الوقت والجهد سيتم الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات أخرى تخدم تحسين مستوى تقديم الخدمات.

وتابع الدكتور سيد إسماعيل، أثناء الزيارة، سير العمل بالإدارة العامة للخط الساخن، حيث أوضح ممثلو شركة مياه الدقهلية آلية التعامل مع البلاغات والشكاوى التي ترد في اليوم الواحد، وقدرة الإدارة على استقبالها، وكيفية إدارتها والرد عليها وتسجيلها على البرنامج الخاص بها.