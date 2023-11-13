قبل التقديم، خلي بالك من حالات إلغاء تخصيص شقق سكن مصر

تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب التقديم على شقق سكن مصر وفقا لآلية الحجز الفوري يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر.

والتقديم على الشقق من خلال جهاز المدينة المختص، وقبل التقديم خلي بالك من حالات إلغاء تخصيص الشقق وهى كالتالي:

-في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

_ بناء على طلب المخصص له الوحدة.

عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 20% بالإضافة الى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

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- عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

كما حددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

-ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

-شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقًا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.

ومقدمات حجز شقق الطرح الجديد وأنظمة السداد كالتالي:

-شقق الإسكان المتميز مقدم حجز 25 ألف جنيه.

-شقق سكن مصر مقدم الحجز بقيمة 50 ألف جنيه.

-شقق جنة مقدم الحجز 100 ألف جنيه.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

وتطرح الوزارة الشقق في عدد من المدن الجديدة وتوزيعها كالتالي:

-مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

-المنصورة الجديدة 288 شقة.

-مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

-غرب قنا 144 شقة.

-ملوي الجديدة 148 شقة.

ويقوم جهاز المدينة بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.