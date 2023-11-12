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أخبار مصر

"التنظيم والادارة" يعلن عن وظائف قيادية بوزارة المالية.. اعرف التفاصيل

وزارة المالية ,،فيتو
وزارة المالية ,،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجة وزارة المالية  لوظائف قيادية وتشمل وظائف مدير عام.

 

المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف 

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على راغبى التقدم لشغل هذه الوظائف مليء (نموذج طلب شغل الوظيفة).

المرفق بالإعلان على أن يرفق به المستندات التالية:

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة.

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2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة

2 – المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

3- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة "عدد 7 نسخة ورقية" (على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري علي أسطوانة واحدة مدمجة CD).

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (7) ملفات (أصل + 6 صور) مدون علي كل ملف "اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون" وأن يرفق بها.

( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6، و(عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية)، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

لجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية 

وتقدم الطلبات والمستندات سالفـة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية – (أبراج وزارة المالية بمدينة نصر – امتداد رمسيس – القاهرة ) / ( برج رقم ( 4 ) الدور الأول – غرفة رقم " 106 ") ولمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 05/11/2023 وحتى 04/12/2023، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

خطوات التقديم للوظائف 

وعلى من يريد الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفى التوجه للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية الكائن محلها بالعنوان سالف الذكر.

ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.

 

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