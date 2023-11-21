تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد العذارى الخمسين

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد العذارى الخمسين وأمهن.

قصة العذارى الخمسين

في مثل هذا اليوم من سنة 79 للشهداء ( 363م ) استشهدت القديسات الطاهرات الراهبات الخمسون وأمهن صوفية.

جمعتهن المحبة الإلهية ليعشن في دير للعذارى قريب من مدينة الرَّها ( الرَّها: إحدى مدن العراق القديمة).

وكانت القديسة صوفية رئيسة الدير مملوءة نعمة وحكمة، فهذبتهن بالآداب الرهبانية حتى صرنَ كالملائكة. ولما مضى يوليانوس الجاحد لمحاربة سابور ملك الفرس، مرّ في طريقه بهذا الدير، فأمر جنوده بنهبه وقَتْل من فيه. فدخل الجنود وقتلوا الراهبات بسيوفهم وقطعوا أجسادهن، ونهبوا كل ما وجدوه بالدير وقد انتقم الله من هذا الجاحد بأن أصابته طعنة حربة من يد فارس أثناء الحرب قيل أنه القديس مرقوريوس أبو سيفين.

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فسقط يوليانوس من على حصانه ومات. أما العذارى القديسات فقد نلن أكاليل الشهادة وذهبن إلى فردوس النعيم.



الأنبا مينا يترأس اجتماع كهنة غرب كندا

نظمت إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا للأقباط الأرثوذكس حلقة دراسية لمجمع كهنتها بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي موسى بوندسور، تلاه طرح عدد من الموضوعات، تنوعت ما بين موضوع لاهوتي تحدث فيه الراهب القمص بنيامين المحرقي، كما عرض الأب القس جورج إبراهيم لفاعليات سيمنار كهنة أمريكا الشمالية، بينما ناقش نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا مع الآباء الكهنة الجوانب الرعوية والترتيبات الإدارية الخاصة بالايبارشية.

كما تراس الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا صلاة القداس الالهي مع مجمع كهنة ايبارشية غرب كندا.

الكنيسة الأرثوذكسية تناقش أسباب الضغوط النفسية على الشباب

نظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المؤتمر السنوي السابع عشر، تحت عنوان "الجيل الحالي بين الهشاشة وبناء المرونة النفسية".

الضغوط النفسية

خلال المؤتمر جرى عرض ومناقشة التأثيرات التي طرأت على الجيل الحالي، والمتغيرات والتحديات التي تسبب الضغوط النفسية، من أبرزها الاحتراق النفسي، مما قد يعيق الإنسان عن أداء مهامه كما ينبغي والتمتع بجودة الحياة.

حضر المؤتمر وحاضر فيه إلى جانب نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والعباسية والوايلي ومقرر اللجنة، مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، وتم الاعداد له من قبل فريق لجنة الصحة النفسية ومتخصصين في المجال ذاته.

شارك في المؤتمر ٢٥٠ شخصًا ما بين آباء كهنة وأطباء وخدام متطوعين وجميعهم يعمل في مجال الدعم النفسي ومكافحة الإدمان في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية بمصر.

وطالب المشاركون بضرورة تكرار هذا النوع من الموضوعات لأنها تتماس مع احتياجات وحياة أبناء الكنيسة، ولتعميم الفائدة والانتشار على نطاق أوسع.

كما أشاد المشاركون بجودة الإعداد للمؤتمر سواء من ناحية المحتوى أو الجانب التنظيمي، حيث تميز البرنامج بحسن توزيع فقرات البرنامج مما حقق استفادة قصوى من الوقت، ومنح مساحة كافية للتدريبات والتطبيقات العملية.