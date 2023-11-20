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محافظات

جامعة الأقصر تنظم حفل توزيع مكافأة برنامج حاضنات الفائقين

جامعة الأقصر تنظم
جامعة الأقصر تنظم حفل توزيع مكافأة برنامج حاضنات الفائقين

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حفل توزيع مكافأة برنامج حاضنات الفائقين، بجامعة الأقصر  كما جرى أيضا توزيع  أجهزة اللاب توب لذوي الإعاقة البصرية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وتحت إشراف وتوجيه  الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

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شهد الحفل كل من الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، وأحمد أبو الوفا، نائب مدير بنك ناصر فرع الأقصر، وعمداء ووكلاء كليات جامعة الأقصر.


وتم خلال  الحفل تكريم 32 طالبة من الطلاب الأوائل بكليات  الطب، السياحة والفنادق، الحاسبات والمعلومات، الأثار، الألسن، الفنون الجميلة، بجامعة الأقصر، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات برنامج "حاضنات الطلاب الفائقين".


يأتي برنامج حاضنات الفائقين التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، للمرحلة الأولى فى عام 2021، إذ استمر البرنامج للمرحلة الثانية عام 2022، كما نجح البرنامج لاستمراره للمرحلة الثالثة على التوالي لتضمن توزيع مكافآت شهرية وقدرها 500 جنيه على مدار السنة الدراسية تصرف شهريآ للطلاب الفائقين تشجيعًا على التفوق العلمي بشرط أن يحافظ الطالب على تفوقه.


كما جاء الحفل أيضا، ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان، حيث تم توفير 5 لاب توب ناطق للطلاب ذوي الهمم البصرية، (مرحلة الثالثة) بجامعة الأقصر.


ومن جانبه، حث الدكتور حمدي، رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات على أهمية العمل التطوعي في شتى المجالات، على أن تكون كل كلية جزءا من المجتمع، موجها الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة على دعمهم المستمر لطلاب الجامعة.


كما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس.

وناقشت جلسة الدراسات العليا، الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، بعدد من الكليات.

وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

كما ترأس رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

ووجه المجلس السادة عمداء ووكلاء الكليات بسرعة إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات الجامعة وفقّا للخطة الزمنية المرسلة من المجلس الأعلى للجامعات والمعتمدة من مجلس الجامعة.

وكما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة لدراسة المقترح الخاص بتأسيس برنامج مميز في الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية.

 

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