طريقة عمل القرص الطرية في خطوات بسيطة

طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية من المخبوزات البيتى الشهيرة التى تقدم عادة فى الأرياف وتحرص بعض ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل.

وطريقة عمل القرص الطرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة حيث يتم تحضيرها بمكونات موجودة فى كل بيت وهو ما يدفع ربات البيوت لتحضيرها، وتقدم كوجبة خفيفة مع كوب الشاى.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل القرص الطرية.

مكونات عمل القرص الطرية:-

كيلو دقيق فاخر

2 ملعقة سمسم

ربع كوب زيت

رائحة كحك

ملعقة صغيرة خميرة البيرة

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ربع كوب زبادي

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب ماء دافيء

ربع كيلو سمن مذاب

ملعقة كبيرة محلب مطحون

ملعقة كبيرة ينسون محمص

ملعقة كبيرة شمر محمص

للحشو

عجوة أو ملبن حسب الرغبة

طريقة عمل القرص الطرية:-

نسخن السمن والزيت معا ثم نرفعهم من على النار.

ثم نحضر بولة كبيرة وعميقة ونضع بها الدقيق بعد نخله ونقوم بعمل حفرة بداخله السمسم وراحة الكحك واليانسون والشمر والمحلب ورشة الملح.

ثم نضيف عليهم السمن والزيت ونقلب بالملعقة حتى تبرد السمن.

ثم نستخدم اليدين ونفرك الدقيق والسمن جيدا حتى نتأكد من أن الدقيق يحتوى جميعه على السمن.

بعدها نذوب الخميرة مع السكر في الماء ونضيفهم إلى الدقيق ونعجن، ونضيف الزبادي ونعجن إلى أن نحصل على عجين متماسك نستطيع تشكيلها.

ثم نترك العجين تختمر جيدا ليتضاعف حجمها وتكون جاهزة للاستخدام.

ثم نشكلها حسب الرغبة وبداخل كل واحدة كرة من العجوة أو الملبن المجهز من قبل، وترص على صاج.

ندخل القرص الفرن الساخن لمدة من 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج ويحمر وجهها قليلا.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماما وتقدم بعدها.

طريقة عمل القرص الطرية، فيتو

ولعمل الباتيه بالجبنة

مكونات عمل الباتيه بالجبنة:

العجين

نصف كيلو دقيق أبيض

نصف كيلو دقيق كامل الحبه

كوب لبن رائب خالي الدسم

كوب ماء

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقتين سكر

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

4 ملاعق زبد للدهان داخل العجينة

أي نوع جبن الحشو

خليط بيض لدهان الوجه

بيضة وملعقة نسكافيه وملعقة ماء

طريقة عمل الباتيه بالجبنة:-

- تعجن كل المقادير جيدا وتترك تتخمر حتى يتضاعف الحجم.

- ثم تفرد وتدهن ب 4 معالق كبيرة زبد بحرارة الغرفة.

- تطبق العجينة مرتين وتترك ترتاح 10 دقائق.

- ثم تفرد وتحشي بأي نوع جبن وتلف وتقطع وتدهن بخليط البيض يضاف سمسم.

- تدخل فرن حرارة 220، ثم نخرجه ونتركه يبرد، ويقدم بعدها ويمكن تخزينه بالفريزر.