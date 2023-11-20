حبس مزارع بتهمة قتل عامل فى المنيا بسبب خلافات الجيرة
أمرت النيابة العامة بحبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل فى المنيا بسبب خلافات الجيرة.
تلقي مركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى بالرأس "توفى متأثرًا بإصابته".
وبسؤال والده اتهم (مزارع - مقيم بذات الناحية) بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات حول الجيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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