حبس مزارع بتهمة قتل عامل فى المنيا بسبب خلافات الجيرة

أمرت النيابة العامة بحبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل فى المنيا بسبب خلافات الجيرة.

تلقي مركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى بالرأس "توفى متأثرًا بإصابته".

وبسؤال والده اتهم (مزارع - مقيم بذات الناحية) بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات حول الجيرة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.