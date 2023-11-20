الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس مزارع بتهمة قتل عامل فى المنيا بسبب خلافات الجيرة

حبس مزارع، فيتو
حبس مزارع، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل فى المنيا بسبب خلافات الجيرة.

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تلقي مركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال (عامل  - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى بالرأس "توفى متأثرًا بإصابته". 

 

وبسؤال والده اتهم (مزارع  - مقيم بذات الناحية) بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات حول الجيرة. 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

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النيابة العامة مركز شرطة ملوى بمديرية امن المنيا

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