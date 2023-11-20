الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وسائل إعلام عبرية تزعم: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل الأسرى وتنتظر رد حماس

نتنياهو وجالانت وزير
نتنياهو وجالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، فيتو

طوفان الأقصى، زعمت هيئة البث الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة وتنتظر رد حركة حماس.

 

اتفاق إطلاق سراح الرهائن

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نبأ عاجل منذ قليل، عن اقتراب الانتهاء من صفقة الرهائن والأسرى، في إشارة منه إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.


وقال بايدن: أعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا، على حد ادعاءاته وقوله.

 

منع  تصعيد الصراع في غزة 

وتصاعد الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، بسبب العدد الكبير للضحايا المدنيين في غزة، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، والعديد من القضايا الأخرى المرتبطة بالحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر.

 

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وقال مسئولون أمريكيون وأوروبيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن  يكافح  من أجل إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات يمكنها أن تمنع تصعيد الصراع في غزة، وهو ما يضع العلاقات بين الحليفين على المحك.

 

وفشلت محاولات إدارة بايدن في إقناع نتنياهو بالموافقة على هدنة إنسانية قد تؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من الأسرى، إذ قال مسؤولون أمريكيون إن المحادثات الأخيرة بين الطرفين أصبحت أكثر توترًا، مع استمرار نتنياهو في معارضة أي اتفاق يشمل هدنة طويلة.

 

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، ضغط بايدن على نتنياهو بشأن العديد من القضايا، من بينها الحد من سقوط الضحايا المدنيين في غزة، والموافقة على هدن لإطلاق سراح الأسرى، ولكن هذه المساعي فشلت، لـ"تختبر حدود دعم بايدن لإسرائيل في هذه الحرب"، وفق "وول ستريت جورنال".

 

مسار تصادمي بشأن مستقبل غزة

رغم أن واشنطن وتل أبيب توصلتا إلى عدة تفاهمات في هذه الحرب، على غرار قبول القادة العسكريين الإسرائيليين نصيحة أمريكية بعدم الاندفاع إلى غزة على الفور بعد هجمات 7 أكتوبر، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء خطط إسرائيل في غزة بعد الحرب.

 

ويظهر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين في مسار تصادمي بشأن من ينبغي أن يحكم القطاع، فواشنطن تدعم حكومة فلسطينية موحدة تشرف على الضفة الغربية وغزة، فيما ترفض إسرائيل عودة السلطة الفلسطينية، وتقول إنها ستُبقى السيطرة الأمنية لفترة غير محدودة.

 

وتسعى إسرائيل أيضًا إلى إنشاء منطقة عازلة داخل غزة على طول الحدود مع إسرائيل، وفقًا لعدد من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين.

 

ووصف أحد هؤلاء المسؤولين المنطقة العازلة بأنها  منطقة موت  أو  أرض محظورة  داخل قطاع غزة، ولن يُسمح للفلسطينيين الدخول إليها أو العيش فيها.

 

مسار تصادمي ودعم غير مشروط، أبرز الخلافات بين بايدن ونتنياهو في حرب غزة
خطوط حمراء أمريكية لإسرائيل بشأن غزة، خلافات بين واشنطن وتل أبيب بسبب إعادة احتلال القطاع، وخطة من إدارة بايدن لمستقبل القطاع بعد الحرب
 

ولا يزال من غير الواضح كيف ستنظر إدارة بايدن إلى مثل هذا الاقتراح، لأنه سيؤدي عمليًا إلى تقليص أراضي غزة، وهو أمر قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة تعارضه".

 

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