مسؤول أمريكي يزور إسرائيل، محاولات لمنع اندلاع مواجهة بين الاحتلال وحزب الله (فيديو)

اشتعلت الجبهة الشمالية الإسرائيلية من جديد عقب أكثر من 40 يوما من المواجهات والتوتر، إلا أن اليوم الاثنين شهد هجوما غير مسبوق من قبل حزب الله على قوات الاحتلال في المناطق اللبنانية المحتلة والمنطقة الشمالية الإسرائيلية، أبرزها استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع حدب يارون وثكنة برانيت.

منع اندلاع مواجهة بين إسرائيل وحزب الله

وأفادت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مصادر بأن كبير المستشارين في البيت الأبيض، عاموس هوشستاين، وصل إلى إسرائيل للتفاوض مع السلطات الإسرائيلية لتلافي الحرب مع لبنان.

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وقال مسؤول إسرائيلي للبوابة إن هوشستاين وصل إلى تل أبيب بعد يوم آخر من الاشتباكات المتصاعدة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يلتقي هوشستاين بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي.



وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب تريد من الولايات المتحدة إقناع "حزب الله" دبلوماسيا بسحب وحدات النخبة التابعة له من الحدود مع إسرائيل.



إسرائيل تحاول استفزاز "حزب الله" اللبناني وتخلق ذريعة لبدء حرب واسعة

ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز "حزب الله" اللبناني وتخلق ذريعة لبدء حرب واسعة النطاق مع لبنان، والتي بسببها يمكن أن تنجر الولايات المتحدة ودول أخرى بشكل أعمق في الصراع الإقليمي.



وأضافت البوابة أن البيت الأبيض لم يعلق على هذه المعلومات حتى الآن.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا كثيفا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مصادر عبرية: دمار كبير في ثكنة "برانيت" التابعة لجيش الاحتلال بعد استهدافها بصواريخ "بركان" كما أعلن حزب الله. pic.twitter.com/6qguR1EiCw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 20, 2023

استهداف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة

وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة "كريات شمونة" عند الحدود الجنوبية بواسطة ثلاث مسيرات هجومية والقذائف المدفعية.



وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏هاجم مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية اليوم بواسطة ثلاث مسيرات هجومية وبالقذائف المدفعية مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة وحققوا فيها إصابات مباشرة".



استهداف تجمع مشاة إسرائيلي في محيط مواقع الضهيرة ومثلث الطيحات وثكنة ‏زبدين

وكان حزب الله، أكد في وقت سابق من اليوم أن عناصره استهدفوا تجمع مشاة إسرائيلي في محيط مواقع "الضهيرة" ومثلث "الطيحات" وثكنة "‏زبدين" بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة.

تغطية صحفية: "حزب الله يبث مشاهد إطلاق صواريخ (بركان) الثقيلة على مقر فرقة الجليل (91) التابعة لجيش العدو في ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية". pic.twitter.com/bNYWdjdGPV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 20, 2023

استهداف ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال

وأشار حزب الله، إلي أن عناصره استهدفوا أيضا ثكنة "برانيت" مركز قيادة الفرقة 91 التابعة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام صواريخ "بركان" من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لقاعدة "بيرانيت" العسكرية شمال إسرائيل التى تم استهدافها بهجوم صاروخى من حزب الله فى لبنان، ويظهر المقطع المصور الخراب والدمار الذى لحق بالقاعدة العسكرية الإسرائيلية.



يأتى هذا بعدما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، فى وقت سابق اليوم الاثنين، وقوع أضرار جسيمة فى قاعدة "بيرانيت" العسكرية الواقعة شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخى لحزب الله من لبنان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلى - فى بيان صحفى مقتضب - إطلاق صواريخ على القاعدة، مما أدى إلى نشوب حريق، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، وذلك علي حد قوله.





رصد 25 عملية إطلاق قذائف من لبنان تجاه مواقع بمحاذاة الحدود مع إسرائيل

كذلك أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، رصد 25 عملية إطلاق قذائف من لبنان تجاه مواقع بمحاذاة الحدود مع إسرائيل. وقال في بيان، إنه تم اعتراض عدد من القذائف، فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة، مشيرا إلى أنه رد بقصف مصادر إطلاق النار.

كما ذكر الجيش أيضا أنه رصد ثلاث طائرات بدون طيار أثناء قيامها بعمليات قصف في محيط موقع عسكري بشمال إسرائيل.

وأفادت «القناة 12» العبرية، بأن عمليات حزب الله اللبناني ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الأعنف منذ بدء هجوم حركة حماس.



جيش الاحتلال يرد بقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إنه قصف بالمدفعية عدة مواقع في جنوب لبنان، ردا على عمليات قصف على شمال إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن عمليات القصف من لبنان طالت مناطق عرب العرامشة وبيرانيت وبرعم، دون وقوع إصابات. غير أنه قال إن حريقا اندلع في بيرانيت جراء القصف، مشيرا إلى أن قوات من الجيش وخدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تتواجد في مكان الحادث.

كذلك شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، غارة على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي "رميش" و"عيتا الشعب" وأطراف بلدة "علما الشعب"، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منزل عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" النائب قبلان قبلان في منطقة الجبل في بلدة "ميس الجبل"، بحسب الوكالة، وطال القصف الإسرائيلي "تلة العزية" في خراج بلدة "ديرميماس" جنوب لبنان.

ترسانة أسلحة حزب الله، فيتو

توتر أمني بالمناطق الحدودية بجنوب لبنان

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، أطراف بلدات "طيرحرفا" و"رب الثلاثين" و"محيبيب" وأطراف بلدات "يارين" و"بليدا" و"علما الشعب" الحدودية جنوب لبنان. كما قصفت بلدة "مارون الراس" الحدودية جنوب لبنان بمشاركة المروحيات الإسرائيلية، وقصفت أيضًا أطراف بلدة "حولا" ووادي "السلوقي"، واستهدف القصف حرش "هورة" بين بلدتي "ديرميماس" و"كفركلا" وبلدة "مركبا" جنوب لبنان.