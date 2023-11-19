الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انتشار سيارات الصرف الصحي في شوارع وميادين الإسكندرية (صور)

انتشار سيارات الصرف
انتشار سيارات الصرف الصحي، فيتو

شهدت ميادين وشوارع محافظة الإسكندرية انتشار كبير لسيارات الصرف الصحي والعاملين بمعدتهم لرفع تراكمات مياه الأمطار من كافة الطرق والميادين.

وحرص العاملين بهيئة الصرف الصحى على الانتشار في كافة الميادين وتطهير الشنايش والمطابق في المحافظة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات ومنع من تراكم مياه الأمطار.

أعلن اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

Advertisements

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية اليوم الأحد 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكندرية الصرف الصحي طقس

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون والقناة الناقلة

من المسافة صفر، اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في جنين

تخفيض سرعة القطارات بسبب الأمطار والشبورة

الأكثر قراءة

الانفلات الأمني في ليبيريا أزمة كبرى تواجه منتخب مصر أمام سيراليون بتصفيات المونديال

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون بتصفيات المونديال

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

غدا، حسين لبيب يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع بالنادي

أسعار التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

طوارئ بالمحافظات تحسبًا لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة

رئيس إسكان البرلمان يستعرض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

الأرصاد: سحب ممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحري

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار التصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بالفقر وضياع المال وسوء العاقبة

ما تأثير النعاس على الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية