انتشار سيارات الصرف الصحي في شوارع وميادين الإسكندرية (صور)

شهدت ميادين وشوارع محافظة الإسكندرية انتشار كبير لسيارات الصرف الصحي والعاملين بمعدتهم لرفع تراكمات مياه الأمطار من كافة الطرق والميادين.

وحرص العاملين بهيئة الصرف الصحى على الانتشار في كافة الميادين وتطهير الشنايش والمطابق في المحافظة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات ومنع من تراكم مياه الأمطار.

أعلن اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

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وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية اليوم الأحد 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.