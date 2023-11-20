وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة عاجلة إلى إسرائيل

طوفان الأقصى، ذكرت رويترز في نبأ عاجل منذ قليل، رسالة نقلها وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن، إلى المسئولين في إسرائيل.

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة إلى إسرائيل

وقال وزير الدفاع الأمريكي في رسالته لمسئولي الاحتلال الإسرائيلي: على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

اتفاق إطلاق سراح الرهائن

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نبأ عاجل منذ قليل، عن اقتراب الانتهاء من صفقة الرهائن والأسرى.

وقال بايدن: أعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا.

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منع اندلاع مواجهة بين إسرائيل وحزب الله



علي الجانب الاَخر، أفادت بوابة "أكسيوس" نقلا عن مصادر بأن كبير المستشارين في البيت الأبيض، عاموس هوشستاين، وصل إلى إسرائيل للتفاوض مع السلطات الإسرائيلية لتلافي الحرب مع لبنان.

وقال مسئول إسرائيلي للبوابة: إن هوشستاين وصل إلى تل أبيب بعد يوم آخر من الاشتباكات المتصاعدة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية على الحدود.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يلتقي هوشستاين بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي.



وأضاف المسئول الإسرائيلي أن تل أبيب تريد من الولايات المتحدة إقناع "حزب الله" دبلوماسيا بسحب وحدات النخبة التابعة له من الحدود مع إسرائيل.



إسرائيل تحاول استفزاز "حزب الله" اللبناني وتخلق ذريعة لبدء حرب واسعة



ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز "حزب الله" اللبناني وتخلق ذريعة لبدء حرب واسعة النطاق مع لبنان، والتي بسببها يمكن أن تنجر الولايات المتحدة ودول أخرى بشكل أعمق في الصراع الإقليمي.



وأضافت البوابة أن البيت الأبيض لم يعلق على هذه المعلومات حتى الآن.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا كثيفا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



استهداف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة



وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف مراكز تجمع للجنود الإسرائيليين غرب مستوطنة "كريات شمونة" عند الحدود الجنوبية بواسطة ثلاث مسيرات هجومية والقذائف المدفعية.



وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏هاجم مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية اليوم بواسطة ثلاث مسيرات هجومية وبالقذائف المدفعية مراكز تجمع جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب كريات شمونة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

استهداف تجمع مشاة إسرائيلي في محيط مواقع الضهيرة ومثلث الطيحات وثكنة ‏زبدين



وكان حزب الله، أكد في وقت سابق من اليوم أن عناصره استهدفوا تجمع مشاة إسرائيلي في محيط مواقع "الضهيرة" ومثلث "الطيحات" وثكنة "‏زبدين" بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة.