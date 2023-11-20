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أخبار مصر

حجازي: نركز على مواكبة التكنولوجيا الحديثة واستغلالها في تطوير المنظومة التعليمية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فيتو

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في ندوة بعنوان “دوري ريادة الأعمال” التي تعقد على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT” لعام ٢٠٢٣، والمنعقد خلال الفترة من ١٩ نوفمبر إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT” ٢٠٢٣

وتضمنت الندوة حلقة نقاشية شارك فيها الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد فتحى مدير مشروع دورى ريادة الأعمال، ومحمد نجاتي رائد أعمال ومستثمر فى قطاع التكنولوجية، والطالبة ملك وائل بمدرسة السويس الحديثة، والطالب يوسف سمير مؤسس شركة (Tap Tag).

وتناولت الندوة استعراض "مشروع دورى ريادة الأعمال" المزمع إطلاقه بعد اعتماده من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يستهدف اكتشاف المشروعات الرائدة للطلاب في ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية وتبنيها والاستثمار في قدراتهم.

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مشروع دورى ريادة الأعمال

ومن المقرر إطلاق موقع إلكتروني لمشروع دورى ريادة الأعمال والذي يتيح مشاركة جميع مدارس مصر في هذا الحدث، ومشاركة الطلاب فى تقديم أفكارهم وإبداعاتهم.

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ندوة لدوري ريادة الأعمال بمعرض القاهرة للتكنولوجيا بحضور وزير التعليم، اليوم

كما تم التأكيد خلال الندوة على أن هؤلاء الطلاب سيصبحون محرك الاقتصاد في المستقبل، وهو ما يتطلب أهمية دعم هؤلاء الطلاب الناجحين لضمان استمرارهم. 

وقد شهدت الندوة استعراض تجربة الطلاب المشاركين وكيفية توعيتهم لريادة الأعمال وتبنى الوزارة لمشروعاتهم، وكيفية الاستفادة فى بناء شخصياتهم وتطلعاتهم فى تنفيذ مشروعاتهم، وكيفية تنفيذ فكرتهم لتصبح حقيقة من خلال هذه المشروعات.

وتعقيبا على كلمات الحضور المشاركين في الندوة، أكد الدكتور رضا حجازي أن وزارة التربية والتعليم تستهدف إعداد أجيال قادرة على النجاح فى المستقبل، مشيرا إلى أن مواكبة التكنولوجيا الحديثة واستغلالها في تطوير المنظومة التعليمية أحد أهم الآليات التي تركز عليها الوزارة بالتوازي مع تطوير كافة الجوانب الأخرى للمنظومة.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تهدف لأن يصبح لدى المتعلم شغف للتعلم وحب الاستطلاع وتحمل المسئولية، والقدرة على إنتاج المعرفة وتطوير الذات، وليس القفز على النتائج، مؤكدا أن النجاح يؤدى إلى التميز الذي يساهم بدوره في تنمية المهارات والجدارات وريادة الأعمال.

وأشار الوزير إلى أهمية المهارات الحياتية كالثقة بالنفس والاعتداد بالذات، ومهارات العرض، وكذلك المهارات العقلية والذهنية كوجود رؤية مستقبلية وكيفية ربط الموضوعات مع بعضها البعض، والتفكير النقدي والاستنتاج، والإبداع.

كما أكد الوزير على التعلم الذاتي، وإمداد الطلاب  بالمفاهيم الكبرى ومن ثم يقومون بعملية البحث عن التفاصيل ليحققوا الإنتاج المعرفي والنشاط الإبداعي.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير المناهج التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والانتهاء منها وبدء تطبيقها خلال العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتي ستكون مواكبة للتحول الرقمي والانفجار المعرفي، حيث تم إدخال مفاهيم من بينها ريادة الأعمال في المناهج بطريقة متداخلة cross cutting.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإيمان صبرى مستشار الوزير للتعليم الخاص، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشارك بجناح لعرض جهود الوزارة في التحول الرقمي في المنظومة التعليمية، وذلك في معرض "Cairo ICT"  الذي يعد أكبر حدث تكنولوجي يُعقد سنويًا في القاهرة، كما يعتبر منصة لعرض ومناقشة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

 

 

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