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رياضة

منتخب كوت ديفوار يفوز على جامبيا 0/2 في تصفيات كأس العالم

منتخب كوت ديفوار،
منتخب كوت ديفوار، فيتو

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره ومضيفه منتخب جامبيا بنتيجة 0/2، مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

سجل كريستيان كوامي هدف منتخب كوت ديفوار الأول في شباك جامبيا في الدقيقة 45 من الشوط الأول، وأضاف سيكو فوفانا الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ويحقق المنتخب الإيفواري ثاني فوز على التوالي في تصفيات كأس العالم 2026، بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب سيشيل 0/9.

وبتلك النتيجة يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط وبالتساوي مع منتخب الجابون صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف لصالح المنتخب الإيفواري.

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فوز غينيا بيساو على جيبوتي في مجموعة مصر 

فاز منتخب غينيا بيساو على نظيره جيبوتي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وسجل هدف غينيا بيساو اللاعب ماورو تيكيسيرا في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع منتخب غينيا بيساو رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الوطني برصيد 6 نقاط، بينما يظل منتخب جيبوتي بدون نقاط في المركز الأخير.

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 

1- مصر  6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة

4- إثيوبيا   نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط 

 

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

 

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