أزمة جديدة تضرب السوق المصرية.. ارتفاع غير مسبوق لسعر السكر.. التموين تتوعد متسببي الأزمة وتحدد 3 كيلو للفرد فقط.. ومصيلحي يعد بانفراجة قريبة

أزمة جديدة تضرب السوق المصرية، حيث تشهد الأسواق نقصا شديدا في سلعة السكر وارتفاع سعره ليصل إلى 50 جنيها للكيلو، بعد أن كان سعره يتراوح ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، رغم تصريحات وزير التموين بوجود رصيد كافي وأمن من السكر يكفي لمدة تزيد عن خمسة أشهر، فضلا عن توفره بكميات كبيرة داخل منظومة التموين بكافة فروع الجملة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وزير التموين علق على أزمة ارتفاع سعر السكر

وحذر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين من ظاهرة التجميع لدى بعض المواطنين، قائلا: “مش ممكن كل واحد يملي عربيته سكر. سيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع لبعض المواطنين بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد”.

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الدكتور على المصيلحى وزير التموين

وأضاف وزير التموين أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، كما أن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن، مشيرا إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميًا من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، متابعا أن الحكومة تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

وأشار إلى أن أسعار السكر ارتفعت عالميا أكثر من 100%، مشيرا إلى أنه خلال 3 أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر.

إجراءات حاسمة لضبط سوق السكر

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على الأزمة وخفض أسعار السكر بالأسواق، بعد وعود الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بالسيطرة على الأسعار خلال أيام.

وتعاقدت هيئة السلع التموينية على 100 ألف طن سكر أبيض مستورد، مؤخرًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأكد ‏ وزير التموين ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر لتلبية احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وقال وزير التموين إن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، مشيرا إلى أن بداية موسم حصاد محصول القصب والبنجر في شهري يناير ‏وفبراير المقبل.

وأوضحت وزارة التموين أن مع بداية موسم الإنتاج من قصب السكر سيكون لدينا 200 ألف طن زيادة عن الاحتياجات، ستساهم في الإتاحة من المعروض وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأشارت إلى أنه مع بداية إنتاج موسم البنجر في فبراير المقبل سيسهم أيضا في زيادة إنتاجية السكر، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وانتهاء الأزمة.

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم إعادة توزيع السكر خلال الأيام المقبلة، بحيث ينتشر في كافة المحافظات ومن ثم سنلاحظ تراجع الأسعار.

3 كيلو سكر لكل مواطن

كما شددت وزارة التموين على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة «التجميع» بالتنسيق مع السلاسل التجارية، وسيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع، بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد

الحملات الرقابية لمنع بيع السكر في السوق السوداء

وتشدد وزارة التموين الحملات الرقابية على الأسواق لمنع تهريب وبيع السكر في السوق السوداء. وتنفيذا لذلك، قامت مديرية التموين بالشرقية، أمس السبت، بضبط 3 طن و517 كيلو سكر تمويني مدعم داخل أحد السيارات الخاصة بغرض تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق مركز الزقازيق، في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على كافة الأنشطة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية لمراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

طرح السكر بالبورصة السلعية

من جانبه، قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس البورصة السلعية، إن البورصة السلعية توفر 80 ألف طن سكر في الشهر، أو ما يوازي من 50% إلى 55% من الاستهلاك المحلي الذي يبدأ من 160 ألفا إلى 180 ألف طن سكر شهريًا.

وأضاف أن 230 شركة تقدمت لشراء السكر عبر بورصة مصر السلعية، مؤكدًا أن سعر طن السكر عبر البورصة يصل إلى 24 ألف جنيه، في الوقت الذي يباع خارجها بـ40 ألف جنيه للطن الواحد.

وقال ورئيس البورصة السلعية، إن البورصة السلعية تشهد بيع 20 ألف طن سكر أبيض في جلسة التداول الواحدة، التي تعقد كل خميس من كل أسبوع.

السكر بمبادرة خفض الأسعار

من ناحية أخرى، تشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع إقبالا كبيرًا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية، وهي المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وتتضمن توفير 48 صنفا لـ 7 سلع أساسية هى السكر والارز والزيت والفول والعدس والمكرونة بتخفيضات تتراوح من 15 الي 25٪ ، بالإضافة إلى الدواجن بتخفيضات 15%.

ويتعاون اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية مع وزارة التموين في تنفيذ المبادرة، مما يساهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.

سعر السكر ونصيب الفرد بمبادرة خفض الأسعار

وتشهد المعارض إقبالا شديدا لشراء السكر بسعر 27 جنيها، والذي وصل سعره إلى ما يقرب من 50 جنيها وأكثر في السوبر ماركت الصغيرة .

وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين قامت بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية على مستوى المحافظات بالاتفاق مع التجار لأن البيع يكون بسعر الجملة.

وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن المبادرة السكر للمواطنين مع إمكانية زيادته لصالح الأسر تمتلك عدد كبير من الأفراد.

وتساهم المبادرة في إحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض.

حملات رقابية مشددة على منافذ المبادرة

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين والعارضين.

ونجحت الدولة مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

ضخ السكر بمنافذ التموين

من جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر يوميًا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلى ان الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

مبادرة تخفيض الأسعار

وكان مجلس الوزراء قد أعلن منذ عدة أسابيع عن تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

أسعار السلع في المبادرة

وجاءت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية:

سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيها بدلًا من 35 جنيهًا

زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلًا من 45 جنيهًا

زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلًا من 118 جنيهًا

كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلًا من 28 جنيهًا

أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلًا من 25 جنيهًا

دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلًا من 115 جنيهًا

طبق بيض 30 بيضة 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا

مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيهًا

مكرونة 350 جرامًا بسعر 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه.