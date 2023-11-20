الإثنين 20 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الحقيقة والسراب والليل وآخره الأبرز، 10 مسلسلات صنعت مجد طارق لطفي

طارق لطفي، فيتو
طارق لطفي، فيتو

يحتفل اليوم الإثنين الفنان طارق لطفي بعيد ميلاده الـ57، فهو من مواليد 20 نوفمبر من عام 1965.. اشتهر بأداء الأدوار المتنوعة بين الرومانسية والدرامية والأكشن والرعب النفسي، ووصل إجمالي مشاركته الفنية سواء بالسينما أو على الشاشة الصغيرة لـ 49 عملًا تعاون خلالهم مع كبار الفنانين والمخرجين.

 

وخلال السطور التالية نستعرض أقوى 10 مسلسلات صنعت مجد طارق لطفي:

 

بداية المشوار مع “الوسية” و“حديث الصباح والمساء”


بدأ طارق لطفي حياته ممثلًا في التلفزيون من خلال مسلسل الوسية بتوقيع المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ، واستطاع في أولى مشاركته أن يحصد ثناء شعبي ونقدي وحصل على لقب أفضل وجه جديد لعام 1993، وأفضل ممثل دور ثاني من مهرجان الإسكندرية عام 1994.

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وعلى الرغم من ضخامة فريق عمل مسلسل “حديث الصباح والمساء” ومشاركة قرابة الـ70 فنانا به أبرزهم ليلى علوى، خالد النبوي وعبلة كامل… استطاع أن يلفت الانتباه إليه من خلال تقديمه دور “عبد العظيم داوود المصري ”.

شكل تاني في الحقيقة والسرب والليل وآخره


وقدم في عام 2003 عملين للتليفزيون لاقوا نجاح وصدى شعبي كبير حتى اليوم، ففي عام واحد قدم شخصية “رياض” الشاب المطيع لوالدته ومحب لأسرته والأخ الكبير والمثل الأعلى لكب أفراد عائلته في مسلسل الحقيقة والسراب رفقة الفنانة فيفي عبده وسمية الخشاب ويوسف شعبان..

وقدم وجها مغايرا في العام ذاته من خلال مشاركة الفنان الكبير يحيي الفخراني في مسلسل “الليل وآخره”، إذ جسد دور الأخ الاستغلالي والمتسلط وسالب حقوق أخواته ووصل به الأمر أنه صوب عيارا ناريا على أخيه.

شخصيتان لأول مرة بتوقيعه في مسلسل سارة 


ثم توالت نجاحاته التليفزيونية والتي تبلورت ببطولته لمسلسل “سارة ” رفقة الفنانة حنان ترك عام (2005)، وجسد خلال هذا العمل شخصيتين لأول مرة في تاريخه الفني، فقدم شخصية والد سارة وشقيقها الأكبر والشخصيتان جمعتهما صفات الشر والكبر والأنانية.. ويجعل شقيقته تعاني من مشاكل نفسية نتيجة لظروف قاسية عاشتها في مرحلة الطفولة وبعد أنضع الأقدار في طريقها طبيب شاب يقرر إيقاظها من غيبوبتها الطويلة، ويدخلها مصحة لمعالجة الأمراض النفسية. تتفاعل الأحداث عندما تستيقظ سارة من غيبوبتها وتبدأ باسترداد حياتها، الأمر الذي يثير حفيظة أخيها الطامع في ثروتها، وتقف والدتها المتعاطفة بلا حيلة أمام سيطرة طارق لطفي  ثم تتوالى الأحداث وتشعر سارة بإحباط، يهددها بالعودة إلى حالتها الجنينية الأولى، إذا لم تستطع تخطيه وتجاوزه نفسيًا.. وجاء العمل بتوقيع المخرجة شيرين عادل.


كما كانت له مشاركه بارزة في النسخة التليفزيونية من السيرة الذاتية للراحل عبد الحليم حافظ والتي كانت من خلال مسلسل حمل اسم العندليب حكاية شعب، وقدم خلال العمل شخصية المشير عبد الحكيم، ورغم عدم نجاح المسلسل إلا أن تجسيده لشخصية المشير كان استثنائيا ولاقى إعجابا نقديا.

 

نجاح مدوٍ لـ القاهرة كابول وجزيرة غمام

وخلال السنوات الأخيرة حقق طارق لطفي نجاح مدوي من خلال تقديمه شخصية الإرهابي في مسلسل القاهرة كابول عام 2021، وتلاها في عام 2022 بتقديمه شخصية  خدلون الغجري في جزيرة غمام.


كما قدم أعمالا متميزة للدراما التليفزيونية أبرزها؛ سلطان الغرام، صرخة أنثى، بنت من الزمن ده، حكاية حياة، بين عالمين.

 
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طارق لطفي الليل واخره الفنانة حنان ترك الفنان طارق لطفي

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