جميل برسوم: محمد فراج فنان واعد وأهل الكهف هيكون أحسن فيلم في تاريخ مصر
أشاد الفنان جميل برسوم، بموهبة النجم محمد فراج وأدواته كممثل جيد، والفنان أحمد عيد أيضا، موضحا أنه يتعاون معهما في فيلم "الكهف" للمخرج عمرو عرفة المقرر عرضه في صيف 2024.
وتابع جميل برسوم خلال لقائه في برنامج “تفاصيل”: محمد فراج فنان شاطر وبحبه جدا وليه مستقبل كبير، وأحمد عيد كمان موهوب ولسه عاملين مع بعض فيلم "أهل الكهف"، والفيلم ده هيكون من أفضل 10 أفلام في تاريخ مصر.
كما أشاد برسوم بموهبة الفنان أمير كرارة وكريم عبد العزيز وأنهما وصلا لقمة النجاح على مستوى الدراما والسينما.
فيلم أهل الكهف
يشار إلى أن فيلم “أهل الكهف” من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفى وأحمد بدير وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد عيد وجميل برسوم وغيرهم، من تاليف أيمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي وإخراج عمرو عرفة.
https://fb.watch/or3W7rafE6/?mibextid=Nif5oz
قصة فيلم أهل الكهف
وقصة فيلم أهل الكهف تدور عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.
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