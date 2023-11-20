أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

يوم الطفولة العالمي، أثارت أغنية لأطفال إسرائيل، غضبًا شديدًا بين شعوب العالم، حيث دعا الأطفال جيش الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية لكل الفلسطينيين المدنيين في غزة، بما فيهم الأطفال، الأمر الذي سبب ذهول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية لأطفال الكيان تحرض على إبادة الفلسطينيين



في يوم الطفولة العالمي، وبينما العالم كله يدعو إلى حماية الأطفال من الانتهاكات وجرائم الحرب، قامت إحدى قنوات الاحتلال الإسرائيلية الحكومية بإذاعة أغنية بعنوان "أغنية الصداقة 2023"، تدعوا إلى قتل المدنيين ومنهم الأطفال في غزة، والتحريض على عمل إبادة جماعية لكل المدنيين الفلسطينيين، وهدم المنازل على ساكنيها، الأمر الذي أغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، ما دفع القناة الإسرائيلية على حذف أغنية الأطفال المحرضة.

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الأغنية المحرضة لأطفال إسرائيل، فيتو



أثارت أغنية أطفال إسرائيل المحرضة على إبادة الفلسطينيين، في اليوم العالمي للطفولة، ردود أفعال واسعة وغاضبة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية لأطفال إسرائيل تدعو لإبادة كل المدنيين في غزه



علق المحلل التركي محمد كانبكلي على الأغنية المحرضة على إبادة الفلسطينيين فقال: "أطفال إسرائيليون يغنون أغنية تدعو إلى إبادة جماعية لكل المدنيين في غزة على قناه حكومية إسرائيلية"، "سندمر الجميع في غزة بعد عام واحد، لن يبقى هناك شيء وسنعود إلى منازلنا بأمان" "سندمر الجميع خلال عام ثم نعود لحرث حقولنا".

"أطفال إسرائيليين يغنون أغنية تدعوا إلى إباده جماعيه لكل المدنيين في غزه على قناه حكوميه اسرائيليه"

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"سندمر الجميع في غزة بعد عام واحد، لن يبقى هناك شيء وسنعود إلى منازلنا بأمان."

"سندمر الجميع خلال عام ثم نعود لحرث حقولنا



الاغنيه مصحوبه بصور الإبادة الجماعية في غزة.



تمت… pic.twitter.com/D8G5KX1lRz — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) November 20, 2023



وتابع كانبكلي قائلًا: "الأغنية مصحوبة بصور الإبادة الجماعية في غزة. تمت مشاركة الأغنية على حساب القناة الحكومية الإسرائيلية KAANNEWS تحت عنوان "أغنية الصداقة 2023"، لاحقا حذفت القناه الأغنية بعد تعرضها لانتقادات".

أغنية الأطفال المحرضة تثير غضب العالم



ورد حمد قائلًا: "هولوكوست حديث وعلني وهذه المرة بدعم غربي بدلًا عن المناهضة الغربية"

أما تامر عقبي فقال: "بعد عام سندخل المسجد الأقصى آمنين لنصلي فيه ما نشاء الله غالب"

وقال عمر المنهل عن أغنية الأطفال المحرضة: "هدية لكل من يدعو للسلام مع إسرائيل".

أطفال إسرائيل يحرضون على تدمير غزة، فيتو



جدير بالذكر أن وكالة "معًا" الفلسطينية كشفت أن أطفالا إسرائيليين رددوا أغنية تطالب كلماتها بتدمير قطاع غزة والقضاء على سكانه، اليوم الإثنين، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.

هيئة الإذاعة الإسرائيلية تحذف الأغنية المحرضة

وأكدت الوكالة الفلسطينية أن هيئة البث الإسرائيلية بثت مشاهد لأغنية الأطفال المحرضة، اليوم الاثنين، والتي ظهر فيها أطفال إسرائيليين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عامًا، وهم يرددون أغنية بعنوان "أغنية الصداقة 2023".

والأغنية تم بثها تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، تضمنت كلماتها عبارات تطالب بتدمير قطاع غزة والقضاء على جميع سكانه بالكامل "حتى لا يبقى منه أي شيء".

أغنية الأطفال المحرضة تحذفها سلطات الاحتلال، فيتو

غير أن الأغنية المحرضة من أطفال إسرائيل لقيت انتقادات حادة وأثارت غضب الشعوب العربية والغربية، ما دفع حذفت هيئة الإسرائيلية إلى حذف الأغنية المحرضة من حسابها في منصات التواصل الاجتماعي في وقت لاحق من اليوم، حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

تقول كلمات أغنية الأطفال الإسرائيليين المحرضة: "مساء خريف على سواحل غزة.. المقاتلات تقصف، دمار، دمار.. قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود.. اقضوا على حاملي الصليب المعكوف.. لن يبقى هناك أي شيء في عام آخر.. سنعود إلى منازلنا آمنين.. سنقضي عليهم خلال عام كامل.. ثم سنحرث حقولنا.. وسنذكرهم جميعًا..."