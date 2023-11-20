الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

أطفال إسرائيل يحرضون
أطفال إسرائيل يحرضون على إبادة أهل غزة في أغنية، فيتو

يوم الطفولة العالمي، أثارت أغنية لأطفال إسرائيل، غضبًا شديدًا بين شعوب العالم، حيث دعا الأطفال جيش الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية لكل الفلسطينيين المدنيين في غزة، بما فيهم الأطفال، الأمر الذي سبب ذهول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية لأطفال الكيان تحرض على إبادة الفلسطينيين


في يوم الطفولة العالمي، وبينما العالم كله يدعو إلى حماية الأطفال من الانتهاكات وجرائم الحرب، قامت إحدى قنوات الاحتلال الإسرائيلية الحكومية بإذاعة أغنية بعنوان "أغنية الصداقة 2023"، تدعوا إلى قتل المدنيين ومنهم الأطفال في غزة، والتحريض على عمل إبادة جماعية لكل المدنيين الفلسطينيين، وهدم المنازل على ساكنيها، الأمر الذي أغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، ما دفع القناة الإسرائيلية على حذف أغنية الأطفال المحرضة.

Advertisements

الأغنية المحرضة لأطفال إسرائيل، فيتو


أثارت أغنية أطفال إسرائيل المحرضة على إبادة الفلسطينيين، في اليوم العالمي للطفولة، ردود أفعال واسعة وغاضبة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية لأطفال إسرائيل تدعو لإبادة كل المدنيين في غزه


علق المحلل التركي محمد كانبكلي على الأغنية المحرضة على إبادة الفلسطينيين فقال: "أطفال إسرائيليون يغنون أغنية تدعو إلى إبادة جماعية لكل المدنيين في غزة على قناه حكومية إسرائيلية"، "سندمر الجميع في غزة بعد عام واحد، لن يبقى هناك شيء وسنعود إلى منازلنا بأمان"  "سندمر الجميع خلال عام ثم نعود لحرث حقولنا".


وتابع كانبكلي قائلًا: "الأغنية مصحوبة بصور الإبادة الجماعية في غزة.  تمت مشاركة الأغنية على حساب القناة الحكومية الإسرائيلية KAANNEWS تحت عنوان "أغنية الصداقة 2023"، لاحقا حذفت القناه الأغنية بعد تعرضها لانتقادات".

أغنية الأطفال المحرضة تثير غضب العالم


ورد حمد قائلًا: "هولوكوست حديث وعلني وهذه المرة بدعم غربي بدلًا عن المناهضة الغربية"
أما تامر عقبي فقال: "بعد عام سندخل المسجد الأقصى آمنين لنصلي فيه ما نشاء الله غالب"
وقال عمر المنهل عن أغنية الأطفال المحرضة: "هدية لكل من يدعو للسلام مع إسرائيل".

أطفال إسرائيل يحرضون على تدمير غزة، فيتو


جدير بالذكر أن وكالة "معًا" الفلسطينية كشفت أن أطفالا إسرائيليين رددوا أغنية تطالب كلماتها بتدمير قطاع غزة والقضاء على سكانه، اليوم الإثنين، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل. 

هيئة الإذاعة الإسرائيلية تحذف الأغنية المحرضة

وأكدت الوكالة الفلسطينية أن هيئة البث الإسرائيلية بثت مشاهد لأغنية الأطفال المحرضة، اليوم الاثنين، والتي ظهر فيها أطفال إسرائيليين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عامًا، وهم يرددون أغنية بعنوان "أغنية الصداقة 2023".

والأغنية تم بثها تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، تضمنت كلماتها عبارات تطالب بتدمير قطاع غزة والقضاء على جميع سكانه بالكامل "حتى لا يبقى منه أي شيء".

أغنية الأطفال المحرضة تحذفها سلطات الاحتلال، فيتو

غير أن الأغنية المحرضة من أطفال إسرائيل لقيت انتقادات حادة وأثارت غضب الشعوب العربية والغربية، ما دفع حذفت هيئة الإسرائيلية إلى حذف الأغنية المحرضة من حسابها في منصات التواصل الاجتماعي في وقت لاحق من اليوم، حسبما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

تقول كلمات أغنية الأطفال الإسرائيليين المحرضة: "مساء خريف على سواحل غزة.. المقاتلات تقصف، دمار، دمار.. قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود.. اقضوا على حاملي الصليب المعكوف.. لن يبقى هناك أي شيء في عام آخر.. سنعود إلى منازلنا آمنين.. سنقضي عليهم خلال عام كامل.. ثم سنحرث حقولنا.. وسنذكرهم جميعًا..." 

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الطفل الفلسطينى: قصفوني فى عيد ميلادى

في اليوم العالمي للطفل، مجلس حكماء المسلمين يدعو لوقف نزيف دماء الأطفال في غزة


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يوم الطفولة العالمي أغنية لأطفال إسرائيل تحرض على الإبادة التحريض على إبادة أهل غزة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين هيئة الإذاعة الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة

مواد متعلقة

في اليوم العالمي للطفل، مجلس حكماء المسلمين يدعو لوقف نزيف دماء الأطفال في غزة

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الطفل الفلسطينى: قصفوني فى عيد ميلادى

في يومهم العالمي.. أطفال غزة شهداء وجرحى وأيتام.. الاحتلال يقتل رضيعا بعد ولادته بيوم.. يبتر أرجل أحمد وفاطمة.. ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان خارج نطاق الخدمة

خلافات داخل الإدارة الأمريكية بسبب دعم إسرائيل

الأكثر قراءة

8 ساعات من الرعب داخل تل أبيب، حزب الله يشن الهجوم الأعنف على الاحتلال منذ 7 أكتوبر (فيديو)

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة (فيديو)

جماعة الحوثي توجه رسالة تهديد لدولة الاحتلال

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

جميل برسوم: محمد فراج فنان واعد وأهل الكهف هيكون أحسن فيلم في تاريخ مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

طالب مصري بالخارج يفوز بمنحة لدراسة هندسة البترول برومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فوائد الزنجبيل المذهلة للرجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غسل الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

المزيد
الجريدة الرسمية