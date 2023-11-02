سمير فرج: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين
القانون الدولى، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى إن القانون الدولى واضح وصريح حيث عرف الدولة المحتلة بأنها الدولة التى تحتل أو تسيطر على أرض خارج حدودها الإقليمية عن طريق القوة العسكرية، وبالتالى فالقانون الدولى أعطى الدولة المعتدى عليها حق الدفاع الشرعى عن نفسها ومقاومة المحتل، كما ألزم القانون الدولى دولة الاحتلال بتطبيق قوانين الاحتلال مثل حرية التنقل والعيش.
وأكد فى تصريح لفيتو أن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى يتعارض تماما مع ما جاء به القانون الدولى ومبادئ الأمم المتحدة من خلال تحويل الأراضى المحتلة كسجن كبير للشعب الفلسطيني، ولا يوجد لها إلا ثلاث معابر، واحد مع مصر واثنين مع إسرائيل، بالإضافة إلى القصف العشوائى المميت للمدنيين والأطفال والنساء واستهداف المستشفيات المحمية بالقانون الدولي، ووصل الأمر إلى استهداف المدارس والمبانى السكنية فى جريمة جديدة ضد الإنسانية.
وتابع اللواء سمير فرج بأن محكمة العدل الدولية ستبدأ فى محاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وعلى جرائم الحرب بمجرد أن تهدأ الأمور فى قطاع غزة، خاصة أن الجرائم الإسرائيلية واضحة للقاصى والدانى.
خطاب حسن نصر الله
وواصل حديثه قائلا من يتوقع أن يقوم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبنانى بإعلان الحرب على إسرائيل غدا.
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