الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

سمير فرج: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، فيتو

القانون الدولى، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى إن القانون الدولى واضح وصريح حيث عرف الدولة المحتلة بأنها الدولة التى تحتل أو تسيطر على أرض خارج حدودها الإقليمية عن طريق القوة العسكرية، وبالتالى فالقانون الدولى أعطى الدولة المعتدى عليها حق الدفاع الشرعى عن نفسها ومقاومة المحتل، كما ألزم القانون الدولى  دولة  الاحتلال بتطبيق قوانين الاحتلال مثل حرية التنقل والعيش. 

Advertisements

وأكد فى تصريح لفيتو أن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى يتعارض تماما مع ما جاء به القانون الدولى ومبادئ الأمم المتحدة من خلال تحويل الأراضى المحتلة كسجن كبير للشعب الفلسطيني، ولا يوجد لها إلا ثلاث معابر، واحد مع مصر واثنين مع إسرائيل، بالإضافة إلى القصف العشوائى المميت للمدنيين والأطفال والنساء واستهداف المستشفيات المحمية بالقانون الدولي، ووصل الأمر إلى استهداف المدارس والمبانى السكنية فى جريمة جديدة ضد الإنسانية. 

وتابع اللواء سمير فرج بأن محكمة العدل الدولية ستبدأ فى محاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وعلى جرائم الحرب بمجرد أن تهدأ الأمور فى قطاع غزة، خاصة أن الجرائم الإسرائيلية واضحة للقاصى والدانى. 

خطاب حسن نصر الله

وواصل حديثه قائلا من يتوقع أن يقوم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبنانى بإعلان الحرب على إسرائيل غدا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القانون الدولي محكمة العدل الدولية ميثاق الامم المتحدة الجرائم الاسرائيلية المقاومة الفلسطينية

مواد متعلقة

تشيلي تسحب سفيرها من إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي الإنساني في غزة

النرويج: إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي

موقف القانون الدولي من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.. خبيرة قانون جنائي تجيب (فيديو)

جاسم البديوي: إسرائيل تنتهك أحكام القانون الدولي في قطاع غزة

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

ارتفاع عدد قتلى حزب الله في الاشتباكات مع إسرائيل إلى 53 عنصرا

المقاومة العراقية تقصف أهدافا أمريكية وإسرائيلية نصرة لأهالي غزة

أسطورة بايرن ميونخ يهاجم توخيل بعد وداع كأس ألمانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية