ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما كمية من مخدر الفودو بالشرابية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية؛ حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو - 2 سلاح أبيض "مطواة").
ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو بقصد الإتجار.
وبمواجهتــهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.
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