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محافظات

مدير طب بيطري الأقصر يتابع الحملة القومية للتحصين

جانب من متابعة مدير
جانب من متابعة مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فيتو

قام الدكتور طارق لطفي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، بمتابعة لجان التحصين، لمتابعة الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع بالقري والنجوع التابعة لإدارة اسنا البيطرية.

ورافقه خلال المتابعة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدي مدير إدارة اسنا البيطرية والدكتور حسين بكر رئيس وحدة العضايمة والدكتور تيسير بدوى طبيبة بوحدة العضايمة والدكتور بسمة نادر مدير وحدة النمسا. 
كما قام مدير عام الطب البيطري بالأقصر بتفقد أعمال المجازر بمركز إسنا، بمرافقة الدكتور وسام المرشدي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وأسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والدكتور رائف رفعت مدير مجزر إسنا والدكتور عرفة إبراهيم مدير مجزر الدير.

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جاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وتنفيذا لتعليمات الوزير السيد القصير وزير الزراعة واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 

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