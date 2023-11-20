الإثنين 20 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

في يومهم العالمي، عمرو الليثي: براءة أطفال فلسطين تتحدى خسة جيش الاحتلال (فيديو)

عمرو الليثي، فيتو
عمرو الليثي، فيتو

وجه الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، كلمة خاصة لكل أطفال العالم بمناسبة اليوم العالمي للطفل وهو اليوم السنوي ليونسيف.

عمرو الليثي يوجه رسالة خاصة لأطفال فلسطين

وقال خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرقمي بموقع “فيسبوك”: وفي هذه المناسبة أتحدث إليكم كرئيس لاتحاد إعلامي يضم في عضويته ٥٧ دولة من قارات العالم، وكأب على الناحية الأخرى.. أتوجه بكل اهتمام برسالة إلى الأطفال غير المرئيين ولا يزال ما يقارب من ربع أطفال العالم بدون جنسية بدون أوراق ثبوتية لهؤلاء الأطفال قدرة محدودة في الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية من تعليم ورعاية صحية، ويمكن أن يوجهوا تميزًا مدي الحياة، إضافة إلى الوقوع ضحايا الاستغلال والعنف، موجها الدعوة إلى الحكومات والشعوب امنحوا أطفالكم الحق في جنسية واسم وهوية قانونية والحق في الحياة. 

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كما وجه الليثي تحية إجلال إلى الطفل الفلسطيني الصامد الصابر علي مواجهة العدو الصهيوني مشيدا بكفاحه ونضاله وأحلامه في أن ينعم أكثر بالمساواة مع أطفال العالم وقال: تحية وإجلالًا لجيوش من الأطفال في فلسطين يتحدون خسة عدوا ويروون بدمائهم البريئة أرضًا عاهدوا الله على تحريرها.

وأشار الليثي إلى أبيات الشاعر الفلسطيني “مازن صالح” أنشدها منذ سنوات ولكنها لسان حال كل طفل في غزة وفلسطين 
أنا طفل فلسطيني.. شعوب الأرض تعرفني 
شربت القهر من صغري … زرعت العز والإصرار في صدري 
فمن يرغب في معرفتي وتكويني … فعنواني مياه البحر في غزة …. وكل القدس في قلبي وفي ديني سَأبْقيها  وَتُبقينى … أحيها وتحييني.


 

 

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الطفل الفلسطيني الدكتور عمرو الليثي اليوم العالمي للطفل منظمة التعاون الإسلامي

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