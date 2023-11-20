الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع سعر اليورو بالبنك المركزي في ختام تعاملات اليوم الإثنين 20-11-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

شهد سعر اليورو ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الإثنين 20-11-2023.

واستقر سعر اليورو عند 33.67 جنيهًا للشراء 33.81 جنيهًا للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء تعاملات اليوم الاثنين

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.44 جنيه للشراء، و38.61 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.87 جنيه للشراء، و35.03 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.80 جنيه للشراء، و20.88 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري
وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.20 جنيه للشراء، و20.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري
وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

txt

البنك المركزي: ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 68% في يونيو 2023

txt

البنك المركزي: نمو التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 350% خلال 7 سنوات

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري
وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري
وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

سعر الدولار سعر الريال السعودى أسعار العملات الأجنبية والعربية اسعار العملات سعر اليورو البنك المركزى المصرى

مواد متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 68% في يونيو 2023

وزير الكهرباء يستقبل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لبحث سبل دعم التعاون

وزير الإسكان يبحث موقف تنفيذ المشروعات المشتركة مع بنك الاستثمار الأوروبي

بلومبرج: الكويت تجدد وديعة بـ4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

بعد قصف تل أبيب، لحظة فرار الإسرائيليين نحو الملاجئ (فيديو)

ترتيب مجموعة مصر بعد فوز غينيا بيساو على جيبوتي

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

حقيقة انفصال ميسي وأنتونيلا قبل موقعة الأرجنتين والبرازيل

8 ساعات من الرعب داخل تل أبيب، حزب الله يشن الهجوم الأعنف على الاحتلال منذ 7 أكتوبر (فيديو)

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة (فيديو)

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فوائد الزنجبيل المذهلة للرجال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المطر، أفضل ما يقال وقت سقوط الأمطار

تفسير حلم غسل الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية