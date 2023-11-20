الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

شباب ورياضة الأقصر تنظم تدريبات المشروع القومى للموهبة

جانب من تدريب المشروع
جانب من تدريب المشروع القومي،فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، من خلال إدارة الرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بالأقصر  لألعاب القوى والملاكمة والمصارعة للبراعم،بنادي المدينة المنورة والمدينة الشبابية بالأقصر، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،والمستشار مصطفي ألهم والاستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي  أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة والاستاذ صلاح عز مدير ادارة الرياضة ومحمود صابر مدير المشروع.

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كما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ممثلة في  ( إدارة المشروعات وتدريب الشباب )، عن تنفيذ دورة تدريبية في المهارات الريادية، وذلك  بموافقة الدكتور  اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية ) بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية.


وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أنه سيتم تنفيذ الدورة التدريبية،   على النحو التالى؛ وذلك  (بمركز شباب طيبة بالعوامية ) يوم 22-23/11/2024 في تمام  الساعة الثالثة  ظهرًا، مشيرة إلى أن العدد المستهدف 25 شاب وفتاه من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا.

ولفت مدير مديرية الشباب والرياضة صلاح رشوان، أن محاور التدريب  تتمثل في؛ الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمه جهاز تنمية المشروعات، والتعرف على معنى ريادة الاعمال، وايضا رائد الأعمال ومواصفاته، وعرض نماذج المشروعات الناشئة ونماذج من رواد الاعمال في مصر.
 

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