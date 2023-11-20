الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

صورة تجمع محمد صبحي ونبيل الحلفاوي من كواليس فيلم العميل رقم 13

محمد صبحي ونبيل
محمد صبحي ونبيل الحلفاوي،فيتو

محمد صبحي، نشر الفنان محمد صبحي صورة قديمة له برفقة الفنان نبيل الحلفاوي من كواليس فيلم العميل 13.

 

وعلق محمد صبحي على الصورة عبر حسابه على تويتر: مع صديقي الغالي وصديق دفعة معهد فنون مسرحية نبيل الحلفاوي، من كواليس فيلم: "العميل رقم ١٣".

 

وفي وقت سابق وجه الفنان محمد صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة،  في ذكرى زواجهما الـ 50.

 

محمد صبحي

 وكتب محمد صبحي قائلا: "زوجتي الحبيبة الغالية نيفين.. ده كان آخر بوست احتفالنا بعيد زواجنا قبل رحيلك، واليوم 13 نوفمبر عيد جوازنا الـ 43 قبل رحيلك، واليوم الـ 50".

Advertisements

 

 وأضاف: "حبيبتي أدعو لك في كل صلاة بالرحمة والمغفرة، وأن يكافئك الله لخلقك وإيمانك وإنسانيتك، كنتي أعظم حبيبة وزوجة وأم رائعة.. بعدك أصبح العالم في معظمة بلا أخلاق ولا إنسانية ولا وفاء.. حبيبتي كم أحببتك وافتقدك".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد صبحي الفنان محمد صبحي الفنان نبيل الحلفاوي الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

محمد صبحي يوجه رسالة لزوجته الراحلة في ذكرى زواجهما الـ50

الأكثر قراءة

نادر السيد: نجلي تحت أمر الزمالك والشناوي حارس مصر الأول

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

قرار عاجل من الأردن بشأن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

تحذير قوي من الحوثيين بعد احتجاز سفينة إسرائيلية ردا على مجازر الاحتلال في غزة

غدا بدء التقديم على شقق المركزي للتعمير

ضبط القائم على إدارة 29 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات مقرصنة في بولاق الدكرور

حالة الطقس غدا الثلاثاء 21-11-2023 في الفيوم

البرهان يعفي الطاهر حجر من عضوية مجلس السيادة السوداني

Advertisements

منوعات

المزيد

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

طالب مصري بالخارج يفوز بمنحة لدراسة هندسة البترول برومانيا

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بوابتها لقلوب الجمهور.. شخصيات بارزة قدمتها هند صبري في مشوارها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية