الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

تدشين ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة

الجلسة الافتتاحية
الجلسة الافتتاحية الملتقي افلام المناخ، فيتو

 قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دشن اليوم الاثنين، النسخة الجديدة من "ملتقى الفيوم لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة" ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، إن الملتقى استضاف في الجلسة الافتتاحية، الدكتور سمير شاهين رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، والدكتور سيد عبد الخالق فنان مصري، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، وحضر الجلسة طلاب جامعة الفيوم، وعدد من أعضاء هيئات التدريس.

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الفن السينمائي

 وقال رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، إن الفن السينمائي يعبر بشكل كبير عن الواقع في المجتمعات، وأن مجتمعاتنا الشرقية لها قيم وعادات وتقاليد تختلف عن الثقافة الغربية، فالعالم الآن أصبح مفتوحا عبر السوشيال الميديا، وعلى مقدمي المحتوى في كل المنصات انتقاء المحتوي المقدم للمشاهد، ويجب أن يحترم  الخصوصية في ثقافتنا حتى لا تعود بالضرر على مجتمعنا الشرقي.

وأضاف، أن الملتقى يأتي تمهيدًا لتدشين فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي للبيئة والفنون المعاصرة والذي سيعقد بمحافظة الفيوم خلال عام ٢٠٢٤، بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، وسيعرض خلاله عدد من الأفلام العالمية والعربية والمصرية يعقبها ندوات وحلقات نقاش تحليلية للأفلام خلال فعاليات المهرجان.

أفلام المهرجان

 ولفت إلى أن الأفلام المشاركة بالمهرجان لها طابع فني خاص من حيث الفكرة والرسالة وتفاصيل الديكور وفنون التصوير وليست أفلام تجارية بالمعنى الدارج للأفلام التي يفضلها المشاهد لزيادة الوعي المجتمعي بالفن السينمائي، وخلال الجلسة تم عرض فيلمًا يوضح مفهوم الرؤية الفنية للفيلم السينمائي.

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