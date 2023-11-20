محافظ الفيوم: حصر معدات الإدارة المحلية استعدادا لمجابهة الطقس المتقلب

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة إجراءات حصر المعدات والمركبات ورفع كفائتها الفنية، استعدادًا لفصل الشتاء وظروف الطقس السيئ، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وممثلين عن القطاعات الخدمية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز.

تقرير الزيارات الميدانية

وتم استعراض تقرير المرور الميداني والحصر الفعلي للمعدات بمراكز طامية وسنورس وإطسا وأبشواي، وأكد محافظ الفيوم على سرعة استكمال الحصر الميداني للمعدات بمجلسي مدينتي الفيوم ويوسف الصديق، وكافة المديريات الخدمية.

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وشدد المحافظ، على رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء القطاعات، بسرعة تجهيز حصر دقيق بالمعدات طرف كل جهة، والحالة الفنية لهذه المعدات، وذلك خلال 48 ساعة فقط، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال الصيانة المطلوبة لهذه المعدات، موجهًا بسرعة إعداد بيان دقيق شامل وموحد بالتنسيق بين مكتب المستشار العسكري، ومجالس المدن، والمتابعة، وقسم السيارات بالديوان العام، يوضح العدد الفعلي للمعدات بكل قطاع ومجلس مدينة، والحالة الفنية لكل معدة.

وأكد محافظ الفيوم، أن كل قطاع مسئول مسئولية تامة عن صيانة ورفع كفاءة المعدات والمركبات الموجودة بالقطاع، وكل المعدات جاهزة لأي ظرف طارئ.

متابعة مستمرة

ولفت محافظ الفيوم، إلى توجيهات الدولة، بالمتابعة المستمرة لإجراءات حصر المعدات والمركبات ورفع كفائتها الفنية، وشدد المحافظ، بأنه لن يتم التهاون في حالة التراخي أو التقصير في إعداد البيانات والتكليفات المطلوبة، مؤكدًا على ضرورة التأهب التام والمتابعة اليومية لخريطة الطقس والأرصاد الجوية، ورفع درجة الاستعداد للتدخل الفوري حال الأزمات الطارئة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم الاستقرار الحالي في الأحوال الجوية.

تنسيق بين المديريات

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بالتنسيق مع الكهرباء، وإدارة ري شرق، لدراسة وحل مشكلة وجود أعمدة كهرباء بالقرب من ترعة الجمهورية، وسوء حالة التربة بالمنطقة، تجنبًا لسقوط هذه الأعمدة وتهديد حياة المواطنين.

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