الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم: حصر معدات الإدارة المحلية استعدادا لمجابهة الطقس المتقلب

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

 عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، لمتابعة إجراءات حصر المعدات والمركبات ورفع كفائتها الفنية، استعدادًا لفصل الشتاء وظروف الطقس السيئ، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وممثلين عن القطاعات الخدمية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز.

 

تقرير الزيارات الميدانية

 وتم استعراض تقرير المرور الميداني والحصر الفعلي للمعدات بمراكز طامية وسنورس وإطسا وأبشواي، وأكد محافظ الفيوم على سرعة استكمال الحصر الميداني للمعدات بمجلسي مدينتي الفيوم ويوسف الصديق، وكافة المديريات الخدمية.

Advertisements

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء القطاعات، بسرعة تجهيز حصر دقيق بالمعدات طرف كل جهة، والحالة الفنية لهذه المعدات، وذلك خلال 48 ساعة فقط، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال الصيانة المطلوبة لهذه المعدات، موجهًا بسرعة إعداد بيان دقيق شامل وموحد بالتنسيق بين مكتب المستشار العسكري، ومجالس المدن، والمتابعة، وقسم السيارات بالديوان العام، يوضح العدد الفعلي للمعدات بكل قطاع ومجلس مدينة، والحالة الفنية لكل معدة.

وأكد محافظ الفيوم،  أن كل قطاع مسئول مسئولية تامة عن صيانة ورفع كفاءة المعدات والمركبات الموجودة بالقطاع، وكل المعدات جاهزة لأي ظرف طارئ.

متابعة مستمرة

 ولفت محافظ الفيوم، إلى توجيهات الدولة، بالمتابعة المستمرة لإجراءات حصر المعدات والمركبات ورفع كفائتها الفنية، وشدد المحافظ، بأنه لن يتم التهاون في حالة التراخي أو التقصير في إعداد البيانات والتكليفات المطلوبة، مؤكدًا على ضرورة التأهب التام والمتابعة اليومية لخريطة الطقس والأرصاد الجوية، ورفع درجة الاستعداد للتدخل الفوري حال الأزمات الطارئة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم الاستقرار الحالي في الأحوال الجوية.

تنسيق بين المديريات

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بالتنسيق مع الكهرباء، وإدارة ري شرق، لدراسة وحل مشكلة وجود أعمدة كهرباء بالقرب من ترعة الجمهورية، وسوء حالة التربة بالمنطقة، تجنبًا لسقوط هذه الأعمدة وتهديد حياة المواطنين.

محافظ الفيوم: توفير خدمات صحية وفرص عمل بالقطاع الخاص في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية بمركز يوسف الصديق

خدمات فيتو

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم فصل الشتاء الطقس المتقلب الطقس السيء اخبار الفيوم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم: توفير خدمات صحية وفرص عمل بالقطاع الخاص في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية بمركز يوسف الصديق

الفيوم وتنسيقية مكافحة الهجرة غير الشرعية يبحثان طرق التعاون للقضاء علي المشكلة

تعليم الفيوم تنفذ تدريبا عن دور المدرسة في تنمية الوعي المجتمعي

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

قرار عاجل من الأردن بشأن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

أحمد بلحاج يتقدم بشكوى ضد الزمالك تعرف على التفاصيل

صدمة لثنائي الأحمر، المنتخب يبلغ الأهلي بقرار فيتوريا بعد استبعاد الشحات وعاشور

الأهلى، كولر يوافق على استعادة مدافع الفريق

زغلول صيام يكتب: أهلا بالأشقاء الليبيين .. فضلوا المصريين على الأجانب

رغم نفي الزمالك، صحف السعودية تؤكد عرض الاتفاق لفتوح

شاهد الدمار الهائل في مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال بعد قصفه بصواريخ حزب الله

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية