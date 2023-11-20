محافظ الفيوم: توفير خدمات صحية وفرص عمل بالقطاع الخاص في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين

التقى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى، في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، الذي يعقد أسبوعيا كل يوم اثنين، بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المدن.

طلبات الأهالي

استمع محافظ الفيوم، لشكوى المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ومعاشات شهرية للأسر الأولى بالرعاية، موجهًا مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما وجه مسئولي القوى العاملة، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص خاصة ذوي الهمم، بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية والصحية ومؤهلاتهم العلمية، بجانب توجيه مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات، بتوفير الدعم اللازم للأولى بالرعاية لفتح مشروعات تنموية تعينهم على مطالب الحياة.

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مدينة ومركز الفيوم

كما استمع المحافظ، لشكوى أحد مواطني عزبة جنيدي، التابعة لقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، بسبب تضررهم من عدم وجود خدمات الصرف الصحي بالعزبة، وضعف التيار الكهربي، حيث وجه محافظ الفيوم، بسرعة دراسة مشكلة الصرف الصحي بالعزبة وبحث إمكانية عمل محطة رفع بها، بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، كما وجه بمراجعة محولات الكهرباء، وكذا صيانة أعمدة الإنارة، فضلًا عن مراجعة كافة الخدمات بالعزبة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وبشأن شكوى أحد المواطنين، من وجود مستنقعات وتجمعات للمياه، خلف مدرسة الإيمان الخاصة بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، مما يسبب انتشار البعوض والناموس، ويهدد صحة التلاميذ والمواطنين للعدوى بالأمراض، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، بالتنسيق بين مجلس مدينة الفيوم، وجهاز تحسين الأراضي، والري، بسرعة رفع المياه، وردم المستنقع بشكل عاجل، مع وضع الحلول الجذرية لعدم تكرار المشكلة، كما وجه بشفط المياه وردم جميع البرك والأماكن التي يشكوا الأهالي من وجود تجمعات مياه ومستنقعات بها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أعمال النظافة

وأكد المحافظ، على تكثيف أعمال النظافة، ورفع تجمعات القمامة من أماكن تجميعها بشكل دوري خلال النوبتجيات اليومية، ونقلها للمحطات الوسيطة، ومنها للمدافن الصحية، منعًا لانتشار الناموس والذباب، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، كما وجه بتطوير الحدائق العامة بمختلف مدن المحافظة، لتكون متنفسًا للمواطنين، مؤكدًا أن تلك الحدائق تعتبر من الخدمات العامة، التى يجب العناية بها والمحافظة عليها.

مديرية الصحة

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم لعدد من الحالات المرضية، وتوفير العلاج اللازم لطفل يعاني من ضمور ومياه على المخ من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، مع توفير مولد أكسجين لطفل آخر يعاني من بعض الأمراض الصدرية، إضافة لإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، مع سرعة توفير المساعدات العاجلة لتلك الحالات من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي.

الإدارة المحلية

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الراغبين في فتح أكشاك على أطراف المدن خاصة الأولى بالرعاية وأصحاب الهمم، طبقًا للشروط المنظمة لذلك، كما وجه مسؤولي ممجالس المراكز والمدن، بسرعة تركيب الإنترلوك بالشوارع الداخلية بمختلف أحياء المدينة، وكذا تركيب الإنترلوك بمدن المحافظة المختلفة.

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