الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

التحقيق فى مصرع شخص وإصابة آخر في سقوط سيارة بترعة أبو النمرس

مصرع شخص واصابة آخر
مصرع شخص واصابة آخر اثر سقوط سيارة فى ترعة،فيتو

بدأت النيابة العامة بالجيزة التحقيق فى واقعة مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط سيارة كانا يستقلانها فى ترعة المريوطية، وكلفت النيابة وحدة البحث الجنائي بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قوات الإنقاذ النهرى، قد انتشلت جثة  شخص وآخر مصاب فى حادث سقوط سيارة ملاكى بترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية فى أبو النمرس وانتقل رجال الإسعاف إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتبين بالفحص أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أدى لانحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، ونتج عنها إصابة شخص وتم نقله الي المستشفي كما تم انتشال جثة أخر وتم نقله الي المشرحة مع استخراج السيارة من داخل المياة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة قوات الإنقاذ النهرى

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