سائق يصيب نفسه ويدعي سرقة توك توك ملك والده في المنيا

كشف قطاع الأمن العام ملابسات واقعة التعدي على سائق مركبة "توك توك" بالمنيا وتبين بأنه اختلق الواقعة للاستيلاء على التوك توك وبيعه.

تلقى مركز شرطة مطاي بمديرية أمن المنيا إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وبسؤاله قرر أنه حال استقلاله لمركبة التوك توك “قيادته”- ملك والده"- بدون لوحات معدنية - بدائرة المركز) استوقفه 3 أشخاص مجهولين بزعم توصيلهم لإحدى المناطق.

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وقام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي وإحداث إصابته والاستيلاء منه على مركبة "التوك توك" ولاذوا بالهرب.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وقيام السائق بافتعالها وذلك لإيهام والده حتى يتمكن من التصرف فـى المركبة بالبيع والإستفادة من ثمنها.

وبإعادة مناقشة الـمُصاب أيد ما جاء بالتحريات، وأرشد عن مركبة "التوك توك" لدى صديقه (عامل - مقيم بدائرة المركز "حسن النية") لم يكن يعلم بالواقعة.

وباستدعاء الأخير حضر وأرشد عن المركبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.