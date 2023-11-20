اتحاد الغرف التجارية ينظم ملتقى الأعمال المصري السعودي

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، ملتقى الأعمال المصري السعودي، بحضور وزيري التجارة والصناعة في مصر والسعودية.

وزيرا التجارة المصري والسعودي خلال جلسة مباحثات في القاهرة، فيتو

عقد ملتقى الأعمال السعودي المصري بالقاهرة ظهر اليوم الإثنين

ومن جانبه، أوضح تركي الحكير، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، بالتزامن مع زيارة وزير التجارة السعودي إلى مصر، يرافقه وفد رفيع المستوى من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، زيارة سيعقد ملتقى الأعمال السعودي المصري؛ بالقاهرة ظهر اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري.

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تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية

وأضاف أن الهدف من زيارة الوفد السعودي هو تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين، إلى جانب الوقوف على التحديات والصعوبات والمعوقات كافة التي تواجه زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، لإيجاد حلول لها وخاصة مشكلة تحويل الأموال.

تذليل وحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر

وأشاد «الحكير» بجهود الحكومة المصرية وحرصها على تذليل وحل المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، ومشيدًا بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع.

توقيع اتفاقيات متعددة خلال الزيارة بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار دولار

وكشف عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، أنه سيتم توقيع اتفاقيات متعددة في مراحل متقدمة خلال الزيارة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار دولار في قطاعات عدة على رأسها الطاقة والاستثمار العقاري والزراعة والسياحة.

عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية

وشدد تركي الحكير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، وضرورة التكامل بينهما في المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية كافة، الأمر الذي يعزز فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين.

الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 6.3 مليار دولار

يشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعًا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ نحو 1.6 مليار دولار

كما تشير الاحصائيات إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ نحو 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعًا في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.

جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي

وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قد عقد أمس الأحد، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين.

وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الجانبين المصري والسعودي كلًا من الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.

إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021 محققًا بذلك نسبة زيادة بلغت 23.9%.