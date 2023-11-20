طلاب مدرسة الشهيد أحمد حسين بالدقهلية فى زيارة لمجلس النواب (صور)

نظمت مديرية تعليم الدقهلية زيارة لطلاب مدرسة الشهيد أحمد حسين فى زيارة لمجلس النواب فى إطار تفعيل مبادرة ناصر تعليم الدقهلية مصر بين الحاضر والمستقبل

طلاب المنصورة في مجلس النواب، فيتو

حيث قام طلاب مدرسة الشهيد احمد حسين الرسمية للغات بالمنصورة، بزيارة لمجلس النواب المصري، فى اطار تفعيل مبادرة مصر بين الحاضر والمستقبل لتعريف الطلاب عن قرب بالمؤسسات الوطنية وأليات العمل بها جاء

وذلك بدعوة كريمة من النائبة الدكتورة نسرين عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وتفقد الطلاب أروقة مبنى المجلس التاريخي الذي تأسس عام 1923

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طلاب المنصورة في مجلس النواب، فيتو

وشملت الزيارة متحف المقتنيات التاريخية بالمجلس والذي يحتوي علي مقتنيات الحقبة الملكية ومكتبة تضم مجموعة نادرة من الكتب والمقتنيات التاريخية وكافة مضابط جلسات المجلس منذ أكثر من 150 عامًا، كما استمع الطلاب إلى محاضرة تعريفية حول تاريخ مجلس النواب المصري منذ بدء الحياة النيابية في مصر عام 1866 داخل القاعة الفرعونية.



أشرف على زيارة الطلاب عزة فاروق مدير مدرسة الشهيد احمد حسين ولمياء يوسف الاخصائية الاجتماعية بمدرسة الشهيد احمد حسين.



ومن جانبه أشاد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بدعوة النائبة الدكتورة نسرين عمر وثمن دورها المستمر والمثمر فى خدمة التعليم بالدقهلية ودعمها الدائم للعملية التعليمية واضاف بأن هذه الزيارة هى الأولى من نوعها، بتعليم محافظة الدقهلية حيث تعتبر زيارة البرلمان ضمن أنشطة المبادرة التى تتضمن المشاريع القوميه والهيئات والمؤسسات.

طلاب المنصورة بمجلس النواب، فيتو

طلاب المنصورة بمجلس النواب، فيتو



واشاد شعبان بالحفاوة البالغة في استقبال طلاب المدرسة من السادة المسئولين داخل مجلس النواب، وحرصهم على تسهيل مهمة الطلاب وإطلاعهم على كافة الجوانب المتعلقة بالعمل التشريعي في البرلمان.