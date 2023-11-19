الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

تعليم الأقصر تقيم ورشة عمل لمناقشة مقترح الخطة التنفيذية للمديرية

جانب من الورشة، فيتو
جانب من الورشة، فيتو

أقامت مديرية التعليم بالأقصر ورشة عمل لمناقشة مقترح الخطة التنفيذية للمديرية وبناء مؤشرات الأداء للعام المالي 2024/2025، تحت قيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وحضر الورشة علاء أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، نسقها وأعد لها عفاف بكري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

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 وقال وكيل تعليم الأقصر إن كان للتخطيط أهمية كبرى على مستوى الأشخاص، فإن أهميته تتضاعف عند المؤسسات، ولذا فإننا نولي هذا الأمر اهتمامًا بالغًا، آملين أن نحقق خطة قوية واضحة، فالتخطيط هو مفتاح النجاح، ولا نجاح بغيره إلا أن تكون ضربة حظ ولن يطول أمدها".

واستعرضت الورشة مفهوم التخطيط الاستراتيجي، وأهم ركائزه والمعايير التي يجب مراعاتها عند وضع خطة استراتيجية، وكذلك توضيح مفهوم التخطيط التشغيلي. كما استهدفت جميع مديري الإدارات النوعية ورؤساء الأقسام بالمديرية.

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