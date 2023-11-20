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محافظات

وكيل تعليم الأقصر يتفقد البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي"

وكيل تعليم الأقصر
وكيل تعليم الأقصر يتفقد البرنامج التدريبي، فيتو

تفقد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بعضًا من القاعات التدريبية المُقام بها البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" بإدارة الأقصر، رافقه خلال الزيارة محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية.

توضيح مفهوم المواطنة

يستهدف التدريب مديري المدارس، والأخصائي الاجتماعي، ومعلم من المدرسة، ورئيس مجلس الأمناء، ورئيس اتحاد الطلاب؛ وذلك بغرض توضيح مفهوم المواطنة وما يترتب عليه في علاقة الفرد بوطنه من حقوق وواجبات.

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 جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

واستعرض خالد خلال حواره مع المتدربين مشروعات الدولة وإنجازاتها من إنشاء العاصمة الإدارية ومبادرة "حياة كريمة"، وكذلك المبادرات التي تطلقها الدولة في المجال الصحي مثال مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، إضافة إلى إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل، وغيرها من الإنجازات.

كما حذر وكيل تعليم الأقصر من نشر الشائعات، سواء فيما يخص مجال التعليم بشكل خاص أو فيما يخص المجتمع المصري بشكل عام، إذ إنها تفسد في المجتمعات أيما فساد.

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تعليم الأقصر وكيل تعليم الأقصر فيتو محافظة الأقصر إدارة تعليم الأقصر وزير التربية والتعليم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر مبادرة حياة كريمة

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