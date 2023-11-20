الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية بمركز يوسف الصديق

قافلة طبية بالفيوم،
قافلة طبية بالفيوم، فيتو

 نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى جامعة الفيوم، وإحدى الجمعيات الخيرية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرى قصر الجبالي وأبو صايم الخواجات والسيد أفندي بمركز يوسف الصديق فى محافظة الفيوم.

 

توصيل الخدمة للمحرومين

وقال جبريل عبد الوهاب، مدير مديرية التضامن بمحافظة الفيوم، أن القافلة ضمن خطة الدولة لتوفير الخدمات الصحية لكل مواطن على أرض الوطن، بمعايير الجودة المعتمدة، والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

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تخصصات القافلة 

وأضاف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أنه تم توقيع الكشف الطبى علي المرضى المستهدفين، في تخصصات (الصدر – العيون  – العظام – المخ والأعصاب – الأنف والأذن – الجراحة العامة – الأطفال – الباطنة – المسالك)، بالإضافة إلى تقديم الأدوية.

وأشار إلى  أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، وتحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج بالمجان.

 وأوضح  أن الجمعية المشاركة بمحافظة الفيوم، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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