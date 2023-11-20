الصحة الفلسطينية: 28 مستشفى خرجت عن الخدمة في غزة

كشف الدكتور أشرف القدرة، متحدث الصحة الفلسطينية، الوضع الصحي في قطاع غزة، وأكد أن هناك انهيار في المنظومة الطبية بقطاع غزة، بعدما خرجت المستشفيات عن الخدمة.

حصار إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي بغزة

وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حصار إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي بغزة، وخرج تماما عن الخدمة، ونحتاج إلى خروج الجرحى من قطاع غزة، وأن عدد قليل جدا من سيارات الإسعاف مازالت تعمل في قطاع غزة.

وكشف عن خروج 28 مستشفى عن الخدمة في غزة إثر القصف الإسرائيلي، وخروج 63 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، وتدمير أكثر من 60 سيارة إسعاف في غزة.

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وأشار إلى أن مستشفى “كمال عدوان” فقد ما لديه من وقود، وتوقف تماما عن العمل، بعد أن استقبل 100 شهيد خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى استشهاد 12 من الجرحى والمرافقين جراء الحصار الإسرائيلي، على المستشفى الإندونيسي بغزة، وأن عدد الجرحى الذين يتلقون العلاج خارج غزة، يبلغ نحو 170 شخصا.