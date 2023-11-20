ولي العهد الأردني يصل إلى مطار العريش

ذكرت القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، وصل إلى مطار العريش للاطلاع على تجهيز المستشفى الميداني الذي أرسلته عمان.

وصول المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش

وبالأمس الأحد أعلنت مصادر بـ الهلال الأحمر المصري أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش بمحافظة شمال سيناء منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 145 طائرة حملت على متنها 3539 طنا من المساعدات المتنوعة.

وأوضح المصدر أن من بين الطائرات التي وصلت للمطار طائرتين من السعودية محملتين بـ 38 طنا من مستلزمات الإيواء وطائرة من الأمم المتحدة محملة بـ 58 طنا من الخيام وأدوات النظافة والمستلزمات الطبية وطائرة من الشيشان محملة بـ 29 طنا من المياه والبطاطين ولبن الأطفال والمواد الغذائية وطائرة من برنامج الغذاء العالمي محملة بـ 54 طنا من البسكويت عالي الطاقة وطائرة من رومانيا محملة بـ 17 طنا من مستلزمات الإيواء.

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ويتم تخزين المساعدات في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.