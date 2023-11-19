مطار العريش يستقبل 145 طائرة تحمل على متنها 3539 طنا من المساعدات المتنوعة لغزة

أعلنت مصادر بالهلال الأحمر المصري أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش بمحافظة شمال سيناء منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 145 طائرة حملت على متنها 3539 طنا من المساعدات المتنوعة.

مطار العريش استقبل 145 طائرة تحمل على متنها 3539 طنا من المساعدات المتنوعة لغزة

وأوضح المصدر أن من بين الطائرات التي وصلت للمطار خلال الساعات الماضية طائرتين من السعودية محملتين بـ 38 طنا من مستلزمات الايواء وطائرة من الأمم المتحدة محملة بـ 58 طنا من الخيام وأدوات النظافة والمستلزمات الطبية وطائرة من الشيشان محملة بـ 29طنا من المياه والبطاطين ولبن الأطفال والمواد الغذائية وطائرة من برنامج الغذاء العالمي محملة بـ 54 طنا من البسكويت عالي الطاقة وطائرة من رومانيا محملة بـ 17 طنا من مستلزمات الإيواء.

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ويتم تخزين المساعدات في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.